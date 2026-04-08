Συντάξεις Μαΐου: Οι ημερομηνίες πληρωμής μετά την «ανατροπή» στην εισήγηση του ΕΦΚΑ - iefimerida.gr

Γνωστές έχουν γίνει, από το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Μαΐου.

Συγκεκριμένα, οι δύο ημερομηνίες για τις συντάξεις είναι η 24η και η 27η Απριλίου, καθώς έγινε η «ανατροπή» με τις πληρωμές και οι δικαιούχοι θα πάνε νωρίτερα στα ΑΤΜ.



H εισήγηση του ΕΦΚΑ ήταν, οι συντάξεις Μαΐου να πληρωθούν τη Δευτέρα 27 και την Τετάρτη 29 Απριλίου.



Eιδικότερα,



1. α) Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ], (β) οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με βάση το ν.4387/2016 [ΟΠΣ-ΕΦΚΑ] και (γ) όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Ταμείου προέλευσης (μη μισθωτών ή μισθωτών), θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 ημέρα Δευτέρα.



2. (α) όλες οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , και (β) οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, να καταβληθούν στις 27 Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα.



Όπως κάθε φορά, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Για τις πληρωμές της Παρασκευής 24 Απριλίου, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ για τις πληρωμές της Δευτέρας 27 Απριλίου, οι λογαριασμοί θα πιστωθούν από την Παρασκευή 24 Απριλίου.