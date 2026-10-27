Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε αναμένεται να πληρωθούν - iefimerida.gr

Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ οι συντάξεις για τον Δεκέμβριο του 2026.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες που αναμένεται να δουν οι συνταξιούχοι χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς είναι η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Η καταβολή των συντάξεων ανά ταμείο

Στο πρώτο κύμα πληρωμών από τον ΕΦΚΑ είναι οι μη μισθωτοί των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όπως και οι «νέοι» συνταξιούχοι (από 1.1.2017 και μετά). Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Δύο ημέρες μετά, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σειρά αναμένεται να πάρουν οι μισθωτοί των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, Δημοσίου, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ μεταξύ άλλων. Την ίδια ημερομηνία αναμένεται να πληρωθούν και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 στο Δημόσιο (μαζί με τις κύριες).