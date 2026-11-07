Συντάξεις 2027: Τι προβλέπεται για τις αυξήσεις και την προσωπική διαφορά - iefimerida.gr

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους το 2027, οι οποίες θα αφορούν και όσους εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά.

Από την 1η Ιανουαρίου, ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με τις αυξήσεις σταματά, επιτρέποντας στους δικαιούχους να λάβουν ολόκληρη την αναπροσαρμογή. Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η αύξηση αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 2,9%, με το τελικό ποσοστό να οριστικοποιείται τον Νοέμβριο.

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Η αναπροσαρμογή θα ενσωματωθεί στις συντάξεις Ιανουαρίου 2027, οι οποίες αναμένεται να καταβληθούν στα τέλη Δεκεμβρίου 2026. Το ποσοστό της αύξησης συνδέεται με την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, ενώ οι εκτιμήσεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού αποτελούν τη βάση για τον σχετικό υπολογισμό.

Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά



Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν θετική προσωπική διαφορά. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ετήσια αύξηση θα περνά ολόκληρη στο ποσό της σύνταξής τους, χωρίς να μειώνεται ή να απορροφάται μέσω του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά.

Με το προηγούμενο καθεστώς, η προσωπική διαφορά μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το όφελος από κάθε ετήσια αναπροσαρμογή, ακόμη και να απορροφήσει ολόκληρη την αύξηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί συνταξιούχοι να μη βλέπουν πραγματική μεταβολή στο ποσό που λάμβαναν κάθε μήνα.



Ως προς το ύψος της αύξησης για το 2027, οι προβλέψεις του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2026 κάνουν λόγο για ανάπτυξη 2% και πληθωρισμό 3,8%. Με βάση αυτά τα μεγέθη, ο μηχανισμός υπολογισμού οδηγεί σε αναπροσαρμογή της τάξης του 2,9%.

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Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο ποσοστό, οι συνταξιούχοι θα δουν τις ακόλουθες ενδεικτικές αυξήσεις στις μικτές μηνιαίες αποδοχές τους:

Για σύνταξη 800 ευρώ, η αύξηση θα είναι περίπου 23 ευρώ τον μήνα.

Για σύνταξη 1.000 ευρώ, θα διαμορφωθεί στα 29 ευρώ.

Για σύνταξη 1.200 ευρώ, θα προσεγγίσει τα 35 ευρώ.

Για σύνταξη 1.500 ευρώ, θα φτάσει περίπου τα 43,5 ευρώ.

Το οριστικό ποσοστό αναμένεται να καθοριστεί τον Νοέμβριο, με βάση τις επικαιροποιημένες προβλέψεις που θα περιλαμβάνονται στον τελικό Προϋπολογισμό.

Τι ισχύει για την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ



Παράλληλα με τις αυξήσεις στις συντάξεις, προβλέπεται η καταβολή ετήσιας ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για ξεχωριστή παροχή, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την αύξηση της μηνιαίας σύνταξης.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς για τους συνταξιούχους γήρατος που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, το ύψος του εισοδήματος και η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα αποτελούν πλέον εμπόδιο για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης:

Άτομα άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου.

Δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και παροχών.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Αντίθετα, όσοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος πριν από τη συμπλήρωση των 65 ετών δεν εντάσσονται αυτομάτως στους δικαιούχους, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις κάποιας από τις ειδικές κατηγορίες.

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Η διεύρυνση εκτιμάται ότι προσθέτει περίπου 270.000 συνταξιούχους στους δικαιούχους της ενίσχυσης. Συνολικά, το μέτρο αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες, ενώ το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των 400 ευρώ είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ, δηλαδή κατά 60%, σε σύγκριση με τα 250 ευρώ που είχαν καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2025. Για το 2026 είχε αρχικά προβλεφθεί ενίσχυση 300 ευρώ, προτού το ποσό διαμορφωθεί τελικά στα 400 ευρώ.

Πότε θα δουν τις αλλαγές στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι

Η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης θα προηγηθεί χρονικά της εφαρμογής των νέων αυξήσεων στις συντάξεις. Ειδικότερα, τα 400 ευρώ θα πιστωθούν στις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη αυξημένη σύνταξη θα καταβληθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές παρεμβάσεις: η ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο, ενώ η αύξηση της σύνταξης αποτελεί μόνιμη αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών.