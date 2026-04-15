﻿Συνάλλαγμα: Υποχωρεί το ευρώ κατά 0,13%, την ώρα που το δολάριο ενισχύεται παγκοσμίως - iefimerida.gr

Πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, ενώ το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται σημαντικά στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,1781 δολάρια, καταγράφοντας ήπιες απώλειες εν μέσω μεταβαλλόμενων συνθηκών στις διεθνείς αγορές.

Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα εμφανίζει μικτές τάσεις έναντι των βασικών νομισμάτων, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές των οικονομιών και τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Πορεία του ευρώ έναντι βασικών νομισμάτων

Το ευρώ διαμορφώνεται στα 187,4570 γεν, ενώ κινείται στο 0,8693 έναντι της βρετανικής στερλίνας και στο 0,9218 έναντι του ελβετικού φράγκου, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

Ενίσχυση του δολαρίου έναντι του γεν

Την ίδια ώρα, η ισοτιμία του δολαρίου καταγράφει άνοδο κατά 0,22% έναντι του ιαπωνικού γεν, διαμορφούμενη στα 159,1380 γεν, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη δυναμική του αμερικανικού νομίσματος.

Πιέσεις στη στερλίνα έναντι του δολαρίου

Η βρετανική στερλίνα υποχωρεί κατά 0,13% έναντι του δολαρίου και διαμορφώνεται στα 1,3549 δολάρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της βρετανικής οικονομίας.