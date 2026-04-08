Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές με κλειστές τράπεζες λόγω Πάσχα - iefimerida.gr

Για τέσσερις ημέρες δεν θα λειτουργήσουν οι τράπεζες, λόγω Πάσχα, αλλάζοντας για λίγες ημέρες τις συναλλαγές μας.

Συγκεκριμένα, το κοινό δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα γκισέ από τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) έως και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4), καθώς οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου), Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, τα καταστήματα αφού λειτουργήσουν αύριο, Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου, θα ανοίξουν μετά ξανά την Τρίτη 14 Απριλίου.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές με κλειστές τράπεζες

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, οι πολίτες θα στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης.

Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και βασικές κινήσεις, ενώ χωρίς προβλήματα λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως το e-banking και το mobile banking.

Επιπλέον, οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, με τον αστερίσκο ότι ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών λόγω των αργιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς.