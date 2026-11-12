Με «συμφωνίες κυρίων» και «καλάθι εορτών» η συγκράτηση τιμών ως τον Δεκέμβριο -«Καυτό» το πρώτο τρίμηνο του 2027

Σκωτσέζικο ντους περιμένει τους καταναλωτές τους επόμενους μήνες.

Ως το τέλος του χρόνου, η «συμφωνία κυρίων» με μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς, καθώς και το «καλάθι» Χριστουγέννων, θα επιχειρήσουν να στήσουν ανάχωμα απέναντι στο κύμα των ανατιμήσεων που υποβόσκει και ήδη έχει κάνει την εμφάνιση του στα ράφια.



Από εκεί και πέρα, όμως, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί, αυτήν τη στιγμή, ότι δεν θα έχουμε ως και διψήφιες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, όπως έχει προειδοποιήσει και η ΕΚΤ.

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Τα καλά νέα

Η πολυσυζητημένη «συμφωνία κυρίων» έχει φτάσει στους 1.107 κωδικούς. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό των 20.000 κωδικών στα ράφια των super markets, πόσο μάλλον όταν στις επίσημες μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφονται μηνιαίες αυξήσεις, μικρές ή μεγαλύτερες, στο κρέας, τα τυριά, τα γιαούρτια, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά. Ωστόσο δεν παύει να αποτελεί εναλλακτική ειδικά για τους πιο «αδύναμους», που αναζητούν τις φτηνότερες δυνατές επιλογές. Η μέση μείωση στα επώνυμα προϊόντα διαμορφώνεται στο 6,6%, στα κρέατα το 7,3% και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο 7,5%.

Παράλληλα, προχωράνε οι διαβουλεύσεις με τους προμηθευτές για το χριστουγεννιάτικο «καλάθι», με στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο για τα νοικοκυριά, που συν τοις άλλοις έχουν να αντιμετωπίσουν την εκρηκτική αύξηση του κόστους ενέργειας, όπως αυτό το βιώνουν καθημερινά στις μετακινήσεις τους, στη θέρμανση, στους λογαριασμούς του ρεύματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν ενταχθεί στο εορταστικό «καλάθι» 70 κωδικοί τροφίμων με μειώσεις ως 30% κι όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, σε αυτές τις μειώσεις θα προστεθούν οι ειδικές τιμές από τα super markets, οι οποίες θα ανακοινωθούν εκείνες τις ημέρες.

Τα κακά νέα

Ο δείκτης του πληθωρισμού για τον Οκτώβριο ήταν ένα ηχηρό «καμπανάκι», καθώς μετά από μήνες, τα είδη διατροφής εμφάνισαν αύξηση 2,3% μέσα σε έναν μήνα. Οι νέοι τιμοκατάλογοι από τους προμηθευτές περιέχουν σημαντικές αυξήσεις, ωστόσο, όπως παρατηρούν οι ίδιες πηγές, οι αυξήσεις στη χονδρική δεν «μεταφράζονται» σε ανάλογες αυξήσεις στο ράφι, καθώς το λιανεμπόριο μέχρι στιγμής έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος τους.

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Ακόμα κι έτσι, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, στα ράφια των super markets καταγράφονται αυξήσεις ως 4% σε ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη, είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη, ζύμες νωπές και κατεψυγμένες, οινοπνευματώδη, τυροκομικά.



Μεγαλύτερες αυξήσεις, όπως προκύπτει από τις σταθμίσεις της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφονται σε mini markets και παντοπωλεία. Σε κάθε περίπτωση, αστάθμητος παράγοντας είναι τα οπωροκηπευτικά και τα φρούτα, καθώς επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Ειδικά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κρήτη, καταγράφονται υψηλές τιμές κυρίως στις τομάτες (1,80 ευρώ από 0,70 ευρώ πέρσι), στα τοματίνια (4,80 ευρώ από 1,70 ευρώ πέρσι), στα αγγουράκια (2 ευρώ από 0,90 ευρώ).

Η αγωνία όλων είναι γι’ αυτό που φαίνεται ότι έρχεται από την Πρωτοχρονιά και μετά. Με βάση τους τιμοκαταλόγους και σε συνάρτηση με τη μετακύλιση του ενεργειακού κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναμένονται αυξήσεις σε γάλατα, γιαούρτια, κρέμες, σιτηρά, σε όλα τα προϊόντα με πλαστική συσκευασία (π.χ. αναψυκτικά), ενώ οι αυξήσεις στα λαχανικά, θα περάσουν στα κατεψυγμένα. Προς το παρόν οι διεθνείς τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος εμφανίζουν μικρή μείωση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή για την εποπτεία της αγοράς έχει υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο πλαίσιο διατάξεων, με βάση το οποίο θα υπολογίζεται μέσω αλγορίθμου το υπερβάλλον κέρδος, δηλαδή η αύξηση του περιθωρίου κέρδους στις περιπτώσεις ανατιμήσεων, οι οποίες δεν θα είναι αντίστοιχες του λειτουργικού κόστους. Δεν θα υπάρχουν πρόστιμα, αλλά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, θα πλήττεται η φήμη όσων θα προχωρούν σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.