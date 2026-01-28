Στρατηγικός στόχος του 2026 η πάταξη της φοροδιαφυγής - iefimerida.gr

Η εξίσωση είναι απλή. Όσο περιορίζεται η “αιμορραγία” εσόδων από τις “πληγές” της φοροδιαφυγής, τόσο θα εξασφαλίζονται πόροι για μόνιμες κοινωνικές ενισχύσεις.

Τα στοιχεία της διετίας 2024- 2025 έδειξαν ότι η αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση ψηφιακών “εργαλείων”, περιόρισαν δραστικά την “τρύπα” στις εισπράξεις του ΦΠΑ, προσεγγίζοντας, μάλιστα, τον μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 9% επί των δυνητικών εσόδων. Ακόμα κι έτσι, η απώλεια 2-2,5 δισ ευρώ σε ετήσια βάση, χαρακτηρίζεται ως πολυτέλεια, από τη στιγμή που υπάρχουν σαφείς ανάγκες ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους.

Επιχείρηση «πατάξτε τη φοροδιαφυγή»﻿

Ο περιβόητος “μπλε φάκελος”, με τους στρατηγικούς στόχους για το 2026, αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο για τη φοροδιαφυγή, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας στενό, ηλεκτρονικό μαρκάρισμα σε όλα τα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στους κλάδους που φιγουράρουν ψηλά στη “μαύρη” λίστα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Όπως επισημαίνεται στο εισαγωγικό κομμάτι του φακέλου, “απαρέγκλιτος στόχος της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα έτη είναι οι εξοικονομούμενοι πόροι και ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος να επιστρέφουν στην κοινωνία, ενισχύοντας τα εισοδήματα, την αναπτυξιακή προοπτική και τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας”.

Με αυτό το δεδομένο, συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ με εμβληματικά έργα επενδύσεων, όπως η παραλαβή του έργου για το σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων και η ψηφιακή αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων. Παράλληλα, μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης και κεντρικοποίησης των φορολογικών ελέγχων και της αξιοποίησης εργαλείων, όπως οι ψηφιακές διασταυρώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη, και τα προγνωστικά μοντέλα κινδύνου, επιδιώκεται ο έγκαιρος και στοχευμένος εντοπισμός παραβατικών συμπεριφορών.

Συγκεκριμένα:

από τον Μάιο του 2026 εκκινεί η υποχρεωτική εφαρμογή της β΄ φάσης της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων Αποστολής, για όλες τις επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει πλέον πιο σύνθετες λειτουργικότητες

από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), αρχικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία

επεκτείνεται το 2026 η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου της ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή του στον κλάδο των εκδηλώσεων

Με «όπλο» την Τεχνητή Νοημοσύνη

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η υλοποίηση της επένδυσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών ελέγχων, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΑΑΔΕ και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της της επέκτασης της λειτουργικότητας του συστήματος «ΕΛΕΓΧΟΣLive» και της εγκατάστασης συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (ΒΙ) και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics). Η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Business Intelligence (BI) από την ΑΑΔΕ, με ισχυρή αρχιτεκτονική δεδομένων και ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), θα εκσυγχρονίσει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των δεδομένων της, επιτρέποντας προηγμένη πρόγνωση, ανάλυση και εξόρυξη πληροφοριών.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ προχωρά σε προμήθεια νέου συστήματος, το οποίο θα στοχεύει στην παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και την άμεση διαβίβαση στη πλατφόρμα myDATA, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Το 2026 ολοκληρώνεται επίσης η πλειονότητα των υποέργων της δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, πρόκειται να ολοκληρωθεί το έργο της βελτίωσης και επέκτασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) και των υπηρεσιών του τηλεφωνικού κέντρου της ΑΑΔΕ με τη δημιουργία ενός «ψηφιακού βοηθού», καθιστώντας αποδοτικότερη τη μεταφορά πληροφορίας μεταξύ των τριών επιπέδων εξυπηρέτησης (Ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας) και την ενίσχυση εμπιστοσύνης των πολιτών στο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Επιπρόσθετα, πρόκειται να παραδοθεί το σύστημα παρακολούθησης της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) και επαγγελματικών οχημάτων που εισέρχονται και κυκλοφορούν στη χώρα. Με το έργο αυτό αναμένεται η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη στόχευση του διωκτικού τελωνειακού έργου, η αντιμετώπιση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων και η μείωση του φορολογικού κενού και της παραοικονομίας.

Μέσα στη χρονιά αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, που αφορούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στη διαχείριση δημόσιου υλικού κατασχεμένων οχημάτων, στην καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας, στη Διαχείριση Περιεχομένου και Εργασιών, και τέλος, στην Ασφάλεια Δεδομένων της ΑΑΔΕ.