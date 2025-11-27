Στρατηγική συμφωνία της SCYTALYS με την Ινδονησιακή PTDI για την ανάπτυξη του αεροσκάφους Ναυτικής Επιτήρησης Ν219 MSA - iefimerida.gr

Συμφωνία-πλαίσιο στρατηγικής σημασίας υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου 2025, στην Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα, μεταξύ της ελληνικής εταιρίας SCYTALYS (μέλος του EFAGROUP) και της ινδονησιακής PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Η Συμφωνία περιλαμβάνει τη συνεργασία των δύο εταιριών για την εξέλιξη του δικινητήριου αεροσκάφους Ν219 της PTDI σε αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ινδονησιακής Ακτοφυλακής (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia – Bakamla RI).

Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της PTDI, Gita Amperiawan, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της SCYTALYS, Γιώργος Μενεξής, παρουσία του Α.Ε. Πρέσβη της Ινδονησίας στην Ελλάδα, Dr. Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan, του Αρχηγού της Ακτοφυλακής της Δημοκρατίας της Ινδονησίας Αντιναυάρχου Dr. Irvansyah, καθώς και του προέδρου της SCYTALYS Δημήτρη Καραντζάβελου.

Κύριος συμβαλλόμενος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Ν219 MSA (Maritime Surveillance Aircraft) είναι η κατασκευάστρια εταιρία του αεροσκάφους, η PT Dirgantara Indonesia (PTDI), ενώ η SCYTALYS αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ολοκλήρωση στο αεροσκάφος Ν219 των αισθητήρων, επικοινωνιών, δικτύου ζεύξης δεδομένων (Data Link) και του Τακτικού Συστήματος Αποστολής (MIMS Airborne) που έχει αναπτύξει η ελληνική εταιρία.

Το σύστημα αποτελεί διαμόρφωση του Τακτικού Συστήματος Αποστολής που έχει εγκατασταθεί και ολοκληρωθεί στα εκσυγχρονισμένα P‑3HN Orion του Πολεμικού Ναυτικού. Το συγκεκριμένο σύστημα MIMS Airborne θα μπορούσε να αποτελέσει την ελληνική λύση για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Μοίρας Αεροπλάνων του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος - Ακτοφυλακής για σκοπούς επιτήρησης, αστυνόμευσης, έρευνας και διάσωσης, πρόληψης και καταστολής κάθε έκνομης ενέργειας που λαμβάνει χώρα στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον.

Το MIMS Airborne σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη SCYTALYS και αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (C2) το οποίο ενοποιεί όλα τα κρίσιμα συστήματα/υποσυστήματα του αεροσκάφους - ραντάρ, ηλεκτροπτικά μέσα, ανθυποβρυχιακούς αισθητήρες, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αεροναυτιλιακά συστήματα και επικοινωνίες - σε μια ενιαία Επιχειρησιακή Εικόνα (Common Operational Picture - COP).

Με αυτόν τον τρόπο, το MIMS Airborne μετατρέπει το αεροσκάφος σε έναν δικτυοκεντρικό κόμβο Ναυτικών Επιχειρήσεων, πολλαπλασιάζοντας την επιχειρησιακή του αξία και προσφέροντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα στον χρήστη σε περιβάλλοντα υψηλών επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Η διάρκεια του αναπτυξιακού προγράμματος καθορίζεται σε ένα έτος, ενώ η Ινδονησιακή Ακτοφυλακή έχει ήδη καταθέσει στο Υπουργείο Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού αίτημα για την αρχική προμήθεια 4 αεροσκαφών Ν219 MSA.

Όπως δήλωσε ο Γεώργιος Μενεξής, Διευθύνων Σύμβουλος της SCYTALYS: «Η Συμφωνία-Πλαίσιο σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου διευρυμένης συνεργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς Ελλάδας-Ινδονησίας και δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των δύο χωρών.»

﻿Κατά την υπογραφή της συμφωνίας - από αριστερά: Δημήτρης Καραντζάβελος, Πρόεδρος SCYTALYS, Dr. BebebA.K. NugrahaDjundjunan, Πρέσβης της Ινδονησίας στην Ελλάδα, GitaAmperiawan, Πρόεδρος & CEO της PTDI, Γιώργος Μενεξής, CEO της SCYTALYS, και Αντιναύαρχος Dr. Irvansyah, Αρχηγός της Ακτοφυλακής της Δημοκρατίας της Ινδονησίας﻿

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της PTDI, Gita Amperiawan: «Μετά την ανάθεση στην PTDI, σε συνεργασία με τη SCYTALYS, να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ινδονησιακής Ακτοφυλακής σε αεροσκάφη Ναυτικής Επιτήρησης, το έργο αυτό αποτελεί καθοριστικό ορόσημο για την εταιρία, καθώς αφορά στον σχεδιασμό του πρώτου αεροσκάφους N219 με διαμόρφωση Ναυτικής Επιτήρησης.”