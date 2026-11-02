Στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας 2027 -Η διαδικασία για την πληρωμή και τα πρόστιμα για όσους... τα ξεχάσουν - iefimerida.gr

Αναρτήθηκαν στo mycar της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η εκπρόθεσμη πληρωμή μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, τα πρόστιμα υπολογίζονται κλιμακωτά, ανάλογα με το πότε θα εξοφληθούν τα τέλη, και σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης μπορούν να φτάσουν στο 100% του αρχικού ποσού.

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Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων έχει ολοκληρωθεί και οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να αναζητήσουν τα ειδοποιητήριά τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή -Πότε διπλασιάζεται το ποσό

Το ισχύον σύστημα προβλέπει κλιμακωτά πρόστιμα για όσους δεν καταβάλουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, για τα τέλη του 2027, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, ισχύουν τα ακόλουθα:

Πληρωμή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026: Χωρίς πρόστιμο.

Χωρίς πρόστιμο. Πληρωμή τον Ιανουάριο του 2027: Πρόστιμο ίσο με το 25% των τελών κυκλοφορίας.

Πρόστιμο ίσο με το 25% των τελών κυκλοφορίας. Πληρωμή τον Φεβρουάριο του 2027: Πρόστιμο ίσο με το 50% των τελών κυκλοφορίας.

Πρόστιμο ίσο με το 50% των τελών κυκλοφορίας. Πληρωμή από την 1η Μαρτίου 2027 και μετά: Πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών κυκλοφορίας, δηλαδή επιβάρυνση ίση με το αρχικό ποσό.

Το ίδιο ύψος προστίμου προβλέπεται, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, σε περίπτωση μη καταβολής ή καταβολής μόνο μέρους των οφειλόμενων τελών.

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Για τα επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης, τα φορτηγά και τα λεωφορεία προβλέπεται μείωση του σχετικού προστίμου κατά το ήμισυ, ενώ το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Παραδείγματα: Πόσο θα πληρώσετε, αν καθυστερήσετε

Για να γίνει αντιληπτή η οικονομική επιβάρυνση, ας υποθέσουμε ότι τα τέλη κυκλοφορίας ενός οχήματος ανέρχονται σε 300 ευρώ.

Με εμπρόθεσμη πληρωμή, ο ιδιοκτήτης καταβάλλει 300 ευρώ.

Με πληρωμή τον Ιανουάριο, το πρόστιμο είναι 75 ευρώ και το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 375 ευρώ.

Με πληρωμή τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ και το συνολικό ποσό φτάνει τα 450 ευρώ.

Από την 1η Μαρτίου, το πρόστιμο ανέρχεται σε 300 ευρώ και η συνολική οφειλή φτάνει τα 600 ευρώ.

Με άλλα λόγια, η καθυστέρηση μέχρι τον Μάρτιο μπορεί να οδηγήσει σε διπλασιασμό της αρχικής οφειλής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Πριν προχωρήσουν στην εξόφληση, οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλό είναι να ελέγξουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στο ειδοποιητήριο. Προσοχή χρειάζεται σε αριθμό κυκλοφορίας, κωδικό πληρωμής και ποσό οφειλής.

Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες και τις σχετικές προθεσμίες, καθώς η απλή μη χρήση του αυτοκινήτου δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής τελών.

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Τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του οχήματος και το καθεστώς με βάση το οποίο υπολογίζονται τα τέλη. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, καθοριστικό ρόλο παίζουν, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, στοιχεία όπως ο κυβισμός ή οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συμβουλευτούν το επίσημο ειδοποιητήριο για να διαπιστώσουν το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους. Τυχόν αλλαγές στα ποσά ή στον τρόπο υπολογισμού θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ.