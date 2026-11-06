Στο κόκκινο οι αγορές, sell off και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τη Wall Street, λόγω αβεβαιότητας και ΑΙ -Πτώση και στην Αθήνα - iefimerida.gr

Ισχυρή πτώση κατέγραφαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, μετά τις μεγάλες απώλειες των μετοχών τεχνολογίας στη Wall Street και την Ασία, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές θα φρενάρει την ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Λιγότερο εκτεθειμένοι στον τεχνολογικό κλάδο, οι ευρωπαϊκοί δείκτες υφίστανται τις συνέπειες από τις απώλειες στις ασιατικές και τις αμερικανικές αγορές. Γύρω στις 10:15 ώρα Ελλάδας, το χρηματιστήριο στο Παρίσι υποχώρησε κατά 1,28%, στο Λονδίνο κατά 1,45% ενώ η Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 1,44% και το Μιλάνο 0,96%.

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Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei του Χρηματιστηρίου του Τόκιο έκλεισε με απώλειες 5,96% ενώ στη Σεούλ ο δείκτης Kospi σημείωσε βουτιά 6,02%.

Χθες στη Νέα Υόρκη ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας κατέγραψε πτώση 5,52%, την ισχυρότερη από τον Απρίλιο 2025, όταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει τελωνειακούς δασμούς σ' όλο τον κόσμο.

Από την αρχή της χρονιάς, οι ευρωπαϊκές μετοχές τα πάνε ωστόσο καλύτερα από τις αμερικανικές. Στο χθεσινό κλείσιμο, ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης Stoxx 600 είχε ενισχυθεί κατά 10,58% από τον Ιανουάριο, συγκριτικά με 7,42% για τον S&P 500 και 4,62% για τον Nasdaq.

Η αγορά αναλύει τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς νεοεκλεγέντες Δημοκρατικοί έκαναν εκστρατεία για να επιβραδυνθεί η κατασκευή κέντρων δεδομένων στις περιφέρειές τους. Επιπλέον οι κάτοικοι δεκάδων αμερικανικών πόλεων υιοθέτησαν την Τρίτη περιορισμούς ή απαγορεύσεις σχετικά με αυτά τα «data centers».

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Οι μαζικές επενδύσεις των γιγάντων της τεχνολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη και την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εντούτοις αποτελέσει έναν από τους κύριους κινητήρες των χρηματιστηρίων και της αμερικανικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

«Ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη» μπορεί να συνοψιστεί «σε τρεις φάσεις: αρχικά η ανάπτυξη των ημιαγωγών, στη συνέχεια η μαζική κατασκευή υποδομών και στο τέλος, η υιοθέτηση σε μεγάλη κλίμακα και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή διανύουμε την άβολη μετάβαση μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης», σχολίασε η Charu Chanana, επικεφαλής στρατηγικής στη Saxo Markets.

Οι εταιρείες ημιαγωγών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, απαραίτητων εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό των κέντρων δεδομένων, είναι αυτές που επηρεάζονται περισσότερο από την τάση της αγοράς.

Στην Ευρώπη, ο κλάδος περιόριζε, πάντως, τις απώλειές του μετά τη χθεσινή μεγάλη πτώση. Στο Παρίσι, η STMicroelectronics σημείωσε νωρίτερα απώλειες 0,36% και η Soitec 0,04%, ενώ στο Άμστερνταμ, η ASML υποχώρησε 0,46%, ενώ στη Φρανκφούρτη η Infineon κατέγραψε προηγουμένως απώλειες 0,33%. Χθες, οι τίτλοι αυτοί είχαν σημειώσει αντίστοιχα βουτιά 9,33%, 16,73%, 6,55% και 8,63%.

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Πτώση και στο χρηματιστήριο Αθηνών

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο του χθεσινού «sell off» στην Wall Street με επίκεντρο τις μετοχές της τεχνολογίας, που είχε ως αποτέλεσμα να «χαθούν» πάνω από 2,5 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:47, διαμορφώνεται στις 2.566,6700 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,71%.