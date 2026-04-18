Στο φως αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις - iefimerida.gr

Εκτεταμένα φαινόμενα φοροδιαφυγής στην αγορά ακινήτων, με επίκεντρο τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις αγοραπωλησίες έφεραν στο φως ευρείας κλίμακας διασταυρώσεις στοιχείων και στοχευμένοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ.

Το 2025 εντοπίστηκαν περισσότερες από 38.000 περιπτώσεις φορολογουμένων με παραβάσεις, αποκαλύπτοντας αδήλωτα εισοδήματα και «γκρίζες» συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων ευρώ.



Παράλληλα , η δραστηριότητα στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, υποβλήθηκαν συνολικά 2.466.075 δηλώσεις, με τα δηλωθέντα μισθώματα να φθάνουν τα 973,7 εκατ. ευρώ, έναντι 888,9 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10%.



Ακίνητα που αποκτήθηκαν αλλά δεν δηλώθηκαν



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση 873 φορολογουμένων, οι οποίοι ενώ είχαν καταβάλει φόρο μεταβίβασης για αγορά ακινήτων το 2019, παρέλειψαν να δηλώσουν τη σχετική δαπάνη στο έντυπο Ε1.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας στα τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου 2025, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μηνύματα και πραγματοποιώντας τηλεφωνικές επαφές. Ως αποτέλεσμα, 565 φορολογούμενοι συμμορφώθηκαν, υποβάλλοντας δηλώσεις που αντιστοιχούν σε συνολική δαπάνη απόκτησης 87 εκατ. ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε επιπλέον φόρος ύψους 577.000 ευρώ, με το ποσοστό συμμόρφωσης να διαμορφώνεται στο 65%.



Χιλιάδες ΑΦΜ με αδήλωτα εισοδήματα από πλατφόρμες



Στο στόχαστρο βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης χωρίς να δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Μέσω διασταυρώσεων για τα φορολογικά έτη 2020 έως 2022, αξιοποιώντας δεδομένα από πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO, εντοπίστηκαν 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ με αποκλίσεις άνω των 500 ευρώ μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων.



Οι φορολογούμενοι αυτοί αναμένεται να κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η συγκεκριμένη δράση βασίστηκε σε προηγούμενη πιλοτική εφαρμογή για τα έτη 2018–2019, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025 και κατέγραψε ποσοστό οικειοθελούς συμμόρφωσης 56%. Από την εφαρμογή εκείνη δηλώθηκαν εισοδήματα άνω των 7,2 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 81% της εκτιμηθείσας φορολογητέας ύλης, ενώ οι βεβαιωθέντες φόροι ξεπέρασαν τα 2,7 εκατ. ευρώ.



Μισθώσεις χωρίς έναρξη δραστηριότητας



Παράλληλα, εντοπίστηκαν 1.545 φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονταν τρία ή περισσότερα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ή απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου από το 2024 και μετά, χωρίς να έχουν προβεί στις απαραίτητες φορολογικές ενέργειες.



Από αυτές τις περιπτώσεις, οι 1.017 δεν είχαν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ άλλοι 528 δεν είχαν δηλώσει τους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Η ΑΑΔΕ απέστειλε σχετικές ειδοποιήσεις τον Νοέμβριο του 2025, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι υποθέσεις θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έλεγχο.



Ακίνητα χωρίς ΑΜΑ



Σημαντικές παραβάσεις εντοπίστηκαν και σε επίπεδο καταχώρισης ακινήτων στις πλατφόρμες. Συνολικά 12.145 ακίνητα είτε δεν διέθεταν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου είτε είχαν δηλωθεί με μη έγκυρα στοιχεία, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν από τις σχετικές πλατφόρμες.



Οι κυρώσεις για τους παραβάτες είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Για τη μη εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 50% των ακαθάριστων εσόδων του έτους, με ελάχιστο ποσό τα 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.



Επιπλέον, για τη μη υποβολή ή την ανακριβή δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης, το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του δηλωθέντος μισθώματος, ενώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Οι κυρώσεις βαρύνουν τον διαχειριστή του ακινήτου και, εφόσον δεν προκύπτει τέτοιος, μετακυλίονται στον ιδιοκτήτη ή στον επικαρπωτή.



Εντατικοποίηση των ελέγχων



Τα ευρήματα των ελέγχων επιβεβαιώνουν ότι η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων παραμένει πεδίο υψηλού φορολογικού κινδύνου. Η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα από διεθνείς πλατφόρμες, εντείνει την πίεση για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η απόκρυψη εισοδημάτων και οι παρατυπίες στις συναλλαγές ακινήτων δεν θα μένουν πλέον ατιμώρητες.