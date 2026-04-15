Στο 3,9% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο: Τα προϊόντα που κατέγραψαν ανατιμήσεις - iefimerida.gr

Επιταχύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Μάρτιο φέτος, καθώς αυξήθηκε 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο και έναντι αύξησης 2,4% τον Μάρτιο πέρυσι.

Οι τρεις κατηγορίες που επηρέασαν κατά κύριο λόγο την άνοδο του πληθωρισμού είναι τα τρόφιμα και είδη διατροφής, το κόστος στέγασης και το κόστος των μεταφορών (λόγω ενέργειας).

Ποια προϊόντα κατέγραψαν ανατιμήσεις

Ειδικότερα, σε ένα έτος καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής ανατιμήσεις σε ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (1,5%), μοσχάρι (20,3%), αρνί και κατσίκι (14,1%), πουλερικά (4,5%), παρασκευάσματα με βάση το κρέας (3,9%), ψάρια και θαλασσινά (2,8%), γαλακτοκομικά και αυγά (4,7%), μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (11,6%), φρούτα (6,9%), λαχανικά (8,9%), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας (9%), προϊόντα ζαχαροπλαστικής (4,5%) και καφέ (11,3%).

Επίσης, σε ένδυση και υπόδηση (2,1%), ενοίκια κατοικιών (7,6%), επισκευή και συντήρηση κατοικίας (7,7%), διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (6,4%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (22%), πακέτο διακοπών (7%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Στον τομέα της ενέργειας σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε ηλεκτρισμό (2,4%), πετρέλαιο θέρμανσης (24,6%), πετρέλαιο κίνησης (22,8%), καύσιμα αυτοκινήτου-βενζίνη (9,3%) και άλλα καύσιμα (27,4%). Σε μηνιαία σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης (30%), πετρέλαιο κίνησης (24,1%), καύσιμα αυτοκινήτου-βενζίνη (11,4%), άλλα καύσιμα (19,8%) και μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (26,2%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Μάρτιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*4,5% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι- σάλτσες- καρυκεύματα.

*0,9% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα τσιγάρα.

*2,1% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*5,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

*0,2% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

*1,4% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

*8,1% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

*0,7% στην ομάδα «Αναψυχή-Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

*2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

*6,1% στην ομάδα «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

*1,5% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

*2,3% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

*0,4% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα-Κοινωνική προστασία-Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,6% τον Μάρτιο 2026,σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026, έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,4% τον Μάρτιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024, ενώ παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ