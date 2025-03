Στην Τράπεζα Πειραιώς θα περάσει το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής -Τι σηματοδοτεί η εξαγορά - iefimerida.gr

Στην Τράπεζα Πειραιώς θα περάσει το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής μετά την εξαγορά του 90,01% από το CVC που ανακοινώθηκε χθες βράδυ αναμένεται και η εξαγορά του 9,99% που κατέχει – επί του παρόντος - η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ)

Όπως αναφέρεται στη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Πειραιώς:«Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη Σύμβαση (σ.σ μεταξύ Πειραιώς και CVC για την εξαγορά του 90,01% της ασφαλιστικής) το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά, επί τη βάσει συμμετοχής 100%» .

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βάσει συμφωνίας μεταξύ CVC - ΕΤΕ, η δεύτερη θα πρέπει να προχωρήσει στην πώληση του ποσοστού της, έναντι τιμήματος 60 εκατ. ευρώ . Ανεξάρτητα πάντως από την εν λόγω συμφωνία, μετά την απόκτηση του 90,01% από την Πειραιώς ενώ πριν από ένα μήνα η πρόθεση της τράπεζας ήταν να προχωρήσει στην εξαγορά του 70% έναντι 469 εκατ. ευρώ (η αποτίμηση του 100% στα 670 εκατ. ευρώ), η Εθνική Τράπεζα δεν είναι βέβαιο ότι θα είχε ουσιαστικό λόγο να διατηρήσει ένα μικρό ποσοστό στην Εθνική Ασφαλιστική.

Σε ότι αφορά άλλες παραμέτρους της σύμβασης, όπως τη συμφωνία αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της ΕΤΕ αλλά και της Πειραιώς με τις ασφαλιστικές ΝΝ (ασφάλειες ζωής, υγείας) και ΕRGO, το κτίριο στη Λεωφόρο Συγγρού αλλά και το όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής που είναι ένα πολύ ισχυρό brand, δεν γίνεται κάποια αναφορά στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες βράδυ η τράπεζας Πειραιώς.

Ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου όταν είχε ερωτηθεί σχετικά πριν από περίπου ένα μήνα για αυτά τα θέματα είχε αναφέρει ότι όλα αυτά θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία, εφόσον αυτή επιτευχθεί και όπως είχε πει χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μια αγγλική ρήση «a deal is not done until the fat lady sings».

Τράπεζα Πειραιώς-Εθνική Ασφαλιστική: Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025

Το deal εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025 καθώς υπόκειται στις εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών (ΕΚΤ/SSM, ΤτΕ, DG Comp). Νωρίτερα, η Πειραιώς θα γνωρίζει αν τελικά μπορέσει να υιοθετήσει την εποπτικό μηχανισμό Danish Compromise (δανέζικος συμβιβασμός) που επιτρέπει στις τράπεζες να περιορίσουν την επίπτωση στα κεφάλαια τους μετά την απόκτηση/εξαγοράς εταιρεία του κλάδου ασφαλειών ή διαχείρισης κεφαλαίων. Αν επιτευχθεί ο «δανέζικος συμβιβασμός» η επίπτωση απόκτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα έχει επίπτωση 100 μονάδες βάσης στον δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 της Τράπεζας Πειραιώς αντί για 150 μ.β.

Η ετυμηγορία του Ευρωπαίου επόπτη SSM για το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Πειραιώς αλλά και τις άλλες τράπεζες που αναζητούν νέες πηγές εσόδων και βλέπουν θετικές προοπτικές στο bancassurance και στο asset management.