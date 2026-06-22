Στάσσης: Τριπλασιασμός κερδών της ΔΕΗ ως το 2030 -Oι τρεις πυλώνες ανάπτυξης - iefimerida.gr

Τον τριπλασιασμό των καθαρών κερδών της ΔΕΗ έως το 2030, στα 1,5 δισ. ευρώ από 0,45 δισ. ευρώ το 2025, έθεσε ως στόχο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης.

Ο Γιώργος Στασσης παρουσίασε σήμερα στη γενική συνέλευση των μετόχων το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας 2026-2030 που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 24,2 δισ. ευρώ.

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Η ανάπτυξη, όπως είπε, θα στηριχθεί σε 3 πυλώνες:

«Πρώτον, τόνισε, επιταχύνουμε τις επενδύσεις στις βασικές μας αγορές, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Έχουμε ισχυρή παρουσία και στις δύο χώρες και είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της ευέλικτης παραγωγής τα επόμενα πέντε χρόνια.

Δεύτερον, επεκτείνουμε την παρουσία μας στην περιοχή, προσθέτοντας Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία στις χώρες-στόχους. Η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, η απόσυρση μονάδων ορυκτών καυσίμων και οι περιορισμένες διασυνδέσεις δημιουργούν στενότητα στο σύστημα και στηρίζουν υψηλότερες αποδόσεις σε νέες επενδύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ είναι από τους λίγους παίκτες με δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

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Τρίτον, μπαίνουμε δυναμικά στα Data Centers. Η πρώτη φάση αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του 2028, ενώ η δυνατότητα επέκτασης στο 1 GW παραμένει ανοιχτή, χωρίς να περιλαμβάνεται ακόμη στο πλάνο».

Ο κ. Στάσσης έκανε απολογισμό της πορείας από το 2019, σημειώνοντας ότι:

-Από το 2019 τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, αυξήθηκαν από 0,3 δισ. σε 2,0 δισ.

-Στο σύνολο της περιόδου από το 2019 έως σήμερα, η συνολική απόδοση για τους μετόχους φτάνει το +866%, έναντι +113% για τον δείκτη EuroStoxx Utilities. Η απόδοση αυτή στηρίζεται τόσο στην αύξηση της τιμής της μετοχής όσο και στην επανέναρξη διανομής μερίσματος από το 2024 και μετά.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ τόνισε ακόμη ότι το 2026 αποτελεί ιστορικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται η απολιγνιτοποίηση και η ΔΕΗ καθίσταται εταιρεία απαλλαγμένη από λιγνίτη, νωρίτερα από πολλούς μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους.

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Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025, ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή, που είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ