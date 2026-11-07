Αυξάνονται τα κρατικά φέσια -Στα 3,88 δισ. οι οφειλές του Δημοσίου - iefimerida.gr

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η συσσώρευση οφειλών του Δημοσίου προς την αγορά, με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις να καταγράφουν νέα άνοδο τον Σεπτέμβριο και να πλησιάζουν τα 3,9 δισ. ευρώ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα νοσοκομεία παραμένουν οι μεγαλύτεροι οφειλέτες του Δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους να αυξάνονται στα 1,367 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασαν μικρή μείωση, φτάνοντας τα 716 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση παρουσιάζει η εικόνα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τις οφειλές να φτάνουν τα 341 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και τα χρέη των υπουργείων, με το υπουργείο Μετανάστευσης να ηγείται με οφειλές 61 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, αν και μειώθηκαν ελαφρώς, παραμένουν κοντά στο 1 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 979 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Από αυτές, καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών αφορούν 362 εκατ. ευρώ.

Οξύ πρόβλημα αποτελεί ο υπερδιπλασιασμός των ληξιπρόθεσμων επιστροφών άνω των 90 ημερών, οι οποίες εκτοξεύτηκαν στα 192 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει την έγκαιρη επιστροφή φόρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Παράλληλα, σχεδόν στο 1 δισ. ευρώ ανέρχονται οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, συνθέτοντας μια εικόνα καθυστερήσεων που εξακολουθεί να στερεί πολύτιμη ρευστότητα από επιχειρήσεις, προμηθευτές και φορολογουμένους. Μέσα σε έναν μήνα, τα κρατικά φέσια στο σύνολο τους αυξήθηκαν κατά 57 εκατ. ευρώ, φθάνοντας στα 3,88 δισ. ευρώ.

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Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην κορυφή της λίστας των οφειλετών παραμένουν τα νοσοκομεία, με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους να διαμορφώνονται τον Σεπτέμβριο στα 1,367 δισ. ευρώ, έναντι 1,331 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. .

Μικρή αποκλιμάκωση εμφανίζουν οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες μειώθηκαν κατά 17 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 716 εκατ. ευρώ, από 733 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και εκκρεμείς υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ, ύψους περίπου 293 εκατ. ευρώ, οι οποίες εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον συνολικό λογαριασμό.

Επιβαρυμένη η εικόνα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα υπουργεία

Αντίθετα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς οι οφειλές δήμων και περιφερειών αυξήθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ, από 329 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο και 314 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Η μεταβολή αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν συγκριθεί με το τέλος του 2025, όταν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις είχαν περιοριστεί στα 180 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, φθάνοντας τον Σεπτέμβριο στα 301 εκατ. ευρώ, έναντι 250 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο.



Νέα αύξηση καταγράφηκε και στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των υπουργείων, οι οποίες ανήλθαν στα 169 εκατ. ευρώ, από 150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με οφειλές 61 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 44 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 17 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εμφανίζει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μόλις 1 εκατ. ευρώ.



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Στο πεδίο των επιστροφών φόρων, το συνολικό ύψος των εκκρεμοτήτων διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στα 979 εκατ. ευρώ, από 1,023 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Παρά τη μείωση, το ποσό παραμένει κοντά στο όριο του 1 δισ. ευρώ. Από αυτό, τα 362 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν περισσότερο από 90 ημέρες. Περίπου 170 εκατ. ευρώ, ωστόσο, δεν μπορούν να καταβληθούν εξαιτίας παραγόντων που δεν συνδέονται με τη φορολογική διοίκηση, όπως η μη ανταπόκριση των δικαιούχων ή η μη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση καταγράφεται στις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες επιστροφές άνω των 90 ημερών, οι οποίες μέσα σε έναν μήνα υπερδιπλασιάστηκαν, από 90 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο σε 192 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες στην έγκαιρη επιστροφή φόρων προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Αντίθετα, οι εκκρεμότητες με χρόνο αναμονής μικρότερο των 90 ημερών υποχώρησαν στα 617 εκατ. ευρώ, από 775 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.