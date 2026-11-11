«Σπίτι μου 3», ανακαινίσεις και Market Pass: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και πότε ξεκινούν οι ενισχύσεις - iefimerida.gr

Νέες ενισχύσεις για στέγαση, ανακαινίσεις και οικογένειες παρουσίασε η Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοινώνοντας τα ποσά, τους δικαιούχους και τα χρονοδιαγράμματα για το «Σπίτι μου 3», το επίδομα μετεγκατάστασης και το νέο Market Pass.



Μιλώντας στο MEGA News 104,6, η υπουργός αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω των αυξημένων ενοικίων και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικογένειας.



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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, καθώς και στο νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, με αναδρομικές ενισχύσεις που μπορεί να φτάσουν τα 1.000 ευρώ.



«Σπίτι μου 3»: Τι προβλέπεται για ηλικία, ακίνητα και δάνεια



Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2026, με διευρυμένα κριτήρια για την αγορά κατοικίας.



Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός, προβλέπονται:



-Ηλικιακό όριο έως 55 ετών.

-Μέγιστη αξία επιλέξιμου ακινήτου 300.000 ευρώ.

-Ανώτατο ύψος δανείου 230.000 ευρώ.

-Διευρυμένα εισοδηματικά όρια για τη συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων.



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Οι τελικές προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα καθοριστούν από τους επίσημους όρους του προγράμματος.



Ανακαίνιση κατοικίας: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ



Στο νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών αναφέρθηκε επίσης η Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας τα ποσά της προβλεπόμενης ενίσχυσης.



Ειδικότερα:



-Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ.

-Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 70% έως 95%.

-Προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 60%.



Το ακριβές ποσό επιδότησης εξαρτάται από τις προϋποθέσεις του προγράμματος και την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης.



Επίδομα μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ: Οι περιοχές και οι προϋποθέσεις



Σε εξέλιξη βρίσκεται το διευρυμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο παρέχει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για μόνιμη εγκατάσταση σε επιλέξιμες περιοχές της χώρας.



Το πρόγραμμα αφορά περιοχές στις ακόλουθες περιφερειακές ενότητες: Έβρος, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία.

Η ενίσχυση προβλέπεται να καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

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Για τη διατήρηση της ενίσχυσης απαιτείται μόνιμη παραμονή στην περιοχή για πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 4.000 αιτήσεις.

Η επέκταση του προγράμματος περιλαμβάνει και αστικές περιοχές, ώστε οι οικογένειες που μετακομίζουν να έχουν πρόσβαση σε σχολεία, υπηρεσίες υγείας και άλλες βασικές υποδομές.



Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.



Voucher βρεφονηπιακών σταθμών: Τι αλλάζει για τις οικογένειες



Στα μέτρα για την προσχολική φροντίδα περιλαμβάνονται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης voucher.



Σύμφωνα με την υπουργό:



-Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μπορούν να λάβουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.



-Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 37.000 ευρώ.



Παράλληλα, η μείωση του ηλικιακού ορίου μετάβασης από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς, από τα δυόμισι στα δύο έτη, αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων διαθέσιμων θέσεων. Για τις οικογένειες που δεν εξασφαλίζουν θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό, υπάρχει και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Δόμνα Μιχαηλίδου, έχουν εγκριθεί περισσότεροι από 5.200 επιμελητές και περίπου 8.700 αιτήσεις οικογενειών.



Νέο Market Pass: Ποιοι θα λάβουν την ενίσχυση των 60 ευρώ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας προωθεί το υπουργείο, αντικαθιστώντας τις διανομές τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με κουπόνια για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. Το μέτρο αφορά περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.



Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός:



-Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ.



-Η πρώτη καταβολή θα περιλαμβάνει αναδρομικά ποσά.



-Η αναδρομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.



-Στόχος είναι η πρώτη πληρωμή να πραγματοποιηθεί έως τα Χριστούγεννα του 2026.



Το νέο σύστημα προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης που χρειάζονται, αντί να παραλαμβάνουν προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων.

Όπως εξήγησε η υπουργός, στόχος είναι να περιοριστούν οι ουρές και ο στιγματισμός που συνδέονται με τις διανομές τροφίμων, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής στους δικαιούχους.



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Πού θα βρουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι



Για την ενημέρωση των πολιτών λειτουργούν δύο βασικές κυβερνητικές πλατφόρμες. Στο stegasi.gov.gr παρουσιάζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Στο oikogeneia.gov.gr συγκεντρώνονται πληροφορίες για παροχές, προγράμματα και υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγχουν τους επίσημους όρους κάθε δράσης, καθώς ορισμένα από τα μέτρα που παρουσιάστηκαν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας.

Παιδική προστασία: Έμφαση στους ελέγχους και τη διαφάνεια



Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δομών παιδικής προστασίας. Επισήμανε την ανάγκη στελέχωσής τους με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς και τη σημασία των οικονομικών ελέγχων.



Όπως τόνισε, η εποπτεία, η διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των φορέων και η λογοδοσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία των δομών.