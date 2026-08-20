«Κλείδωσε» η λίστα των προϊόντων με μείωση τιμής από 31 Αυγούστου -Πόσο εκτιμάται ότι θα μειωθεί το μηνιαίο κόστος για σούπερ μάρκετ - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης, προμηθευτών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η συμφωνία αφορά τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από 31/8 και να παραμένει σε ισχύ τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.

Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί, ενώ οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί κινούνται κατά μέσο όρο στο 7%.

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Περίπου 5% της μείωσης προέρχεται από τους προμηθευτές μέσω εκπτώσεων, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναμένεται να προσθέσουν επιπλέον μείωση μεταξύ 1,5% και 2%, όπως αναφέρει και η ΕΡΤ.

Μέχρι σήμερα, στη συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί, με τον συνολικό αριθμό να μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες.

Η λίστα, πάντως, δεν έχει κλείσει οριστικά, με το υπουργείο Ανάπτυξης να εκτιμά ότι μέχρι την έναρξη του μέτρου μπορούν να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.



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Ποια προϊόντα και από πότε θα έχουν μειωμένες τιμές

Στη συμφωνία έχουν ενταχθεί προϊόντα που αποτελούν βασικές αγορές για τα νοικοκυριά. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη.

Πρόκειται για κατηγορίες με σημαντική συμμετοχή στις καθημερινές δαπάνες των οικογενειών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο μέτρο εμφανίζεται αυξημένο, ενώ περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε επιχειρήσεις.

Η διεύρυνση της συμμετοχής εκτιμάται πως θα οδηγήσει και σε περισσότερους κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές.

Η συμφωνία αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 31 Αυγούστου και, σε πρώτη φάση, θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας

Μιλώντας στο Open αναφορικά με την εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει στις 31/8, ενώ προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και τα ποσοστά των μειώσεων.

«Σημασία για μένα δεν έχει πόσοι ακριβώς θα είναι οι κωδικοί των προϊόντων. Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια: τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με πολλές εκατοντάδες κωδικούς.

Όπως διευκρίνισε, για τη συμμετοχή ενός προϊόντος στην πρωτοβουλία η μείωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%, με διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες, ενώ σε ορισμένα προϊόντα οι προτεινόμενες μειώσεις είναι διψήφιες. Η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, καθώς και σχολικά είδη.

«Η πρωτοβουλία θα αφορά ασφαλώς και τα σχολικά είδη, καθώς τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου για τις οικογένειες που έχουν παιδιά υπάρχει το έξοδο των σχολικών ειδών», ανέφερε.

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«Για κάποιον που μετράει πάρα πολύ το πόσα χρήματα δίνει στο σούπερ μάρκετ, το να μειωθεί το μηνιαίο κόστος του για ένα διάστημα κατά 40 ή 50 ευρώ είναι σημαντική υπόθεση», σημείωσε.