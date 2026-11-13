 Σούπερ μάρκετ: Γιατί τα επώνυμα προϊόντα ξανακερδίζουν τους καταναλωτές, πιέσεις στην ιδιωτική ετικέτα
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Σούπερ μάρκετ: Γιατί τα επώνυμα προϊόντα ξανακερδίζουν τους καταναλωτές, πιέσεις στην ιδιωτική ετικέτα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Καρότσι σε super market
Η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες ©pexels

Τα επώνυμα προϊόντα κερδίζουν ξανά έδαφος στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, καθώς στο εννεάμηνο του 2026 οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 5,5%, ταχύτερα από της ιδιωτικής ετικέτα, που ενισχύθηκε κατά 4,7%.

Παρά την αλλαγή αυτή, τα προϊόντα των αλυσίδων εξακολουθούν να αντιστοιχούν στο 26% της αγοράς και να προσφέρουν αισθητά χαμηλότερες τιμές: το καλάθι 60 βασικών κατηγοριών ήταν κατά 67,59 ευρώ φθηνότερο, δηλαδή περίπου 32%.

Οι προσφορές διευκολύνουν την επιστροφή γνωστών μαρκών, την ώρα που οι καταναλωτές παραμένουν πιεσμένοι οικονομικά και συγκρίνουν συστηματικά τις τιμές.

Η εικόνα διαφέρει ανά κατηγορία. Η ιδιωτική ετικέτα ενισχύεται σε αυγά, ελαιόλαδο και ελληνικό καφέ, ενώ διατηρεί πολύ υψηλά μερίδια σε ξηρούς καρπούς, κοτόπουλο και αλλαντικά. Αντίθετα, οι επώνυμες μάρκες κερδίζουν σε εμφιαλωμένο νερό και συσκευασμένα τυριά. Στα χαρτικά υπερέχουν τα προϊόντα των αλυσίδων, ενώ στην προσωπική φροντίδα οι μάρκες αναπτύσσονται ταχύτερα.

Παρά την ανάκαμψη των μαρκών, η ιδιωτική ετικέτα διατηρεί παρουσία στις αγορές των νοικοκυριών.

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