Παντελιάδης: Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο τα σούπερ μάρκετ να επιδοτούν τις τιμές -Tο περιθώριο κέρδους στο 1,4% - iefimerida.gr

Σαφές μήνυμα ότι ο κλάδος του λιανεμπορίου τροφίμων δεν μπορεί να συνεχίσει να επιδοτεί τις τιμές έστειλε ο πρόεδρος της ΕΣΕ και επικεφαλής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Τα παραπάνω τόνισε ο κ. Παντελιάδης μιλώντας σε εκδήλωση για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου και τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτησή της, καθώς όπως υπογράμμισε «η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς γίνεται με τη συμβολή και των προμηθευτών - και θα κάνουμε μία δράση ώστε να μειωθούν οι τιμές - αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε με παρεμβατικά μέτρα».

Γενικότερα, με κεντρικό μήνυμα ότι το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο μετάβασης, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν ταυτόχρονα κινδύνους αλλά και ευκαιρίες, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, που φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια από τη θεσμοθέτησή της.

Στο πάνελ με τίτλο «Το Ελληνικό Εμπόριο: Ματιά στο Μέλλον» συμμετείχαν ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Βέττας, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κωνσταντίνος Γεράρδος, και ο πρόεδρος της ΕΣΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Βέττας: Η Ελλάδα χρειάζεται εξωστρέφεια και τεχνολογία

Ο κ. Βέττας αναφερόμενος στην μακροοικονομική εικόνα της οικονομίας της χώρας μας είπε ότι βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο, με σοβαρές προκλήσεις από το αρνητικό δημογραφικό, αλλά και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μέσω τεχνολογίας και εξωστρέφειας.

«Δεν μπορούμε να καταναλώνουμε περισσότερο από όσο παράγουμε. Χρειάζεται αποταμίευση, νέες θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας και αξιοποίηση των τουριστών που φτάνουν τα 35 εκατομμύρια ετησίως. Η τεχνολογία μπορεί να μειώσει κόστη και να δώσει αξία ακόμη και σε μικρά σημεία πώλησης», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, μετά την τρέχουσα ανάκαμψη, μπορεί να ακολουθήσει κάμψη, εάν δεν ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας. «Το κλειδί είναι η οριζόντια και κάθετη αύξηση της εξωστρέφειας, ώστε αυτό που θα προτείνουμε στην παγκόσμια αγορά να γίνεται είτε με χαμηλότερο κόστος είτε να έχει υψηλότερη ποιότητα», τόνισε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η αυξημένη χρήση ψηφιακών πληρωμών «ασπρίζει» την οικονομία, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς αυτό θα επηρεάσει τις δομές.

Παντελιάδης-Σούπερ Μάρκετ: Δεν μπορούμε άλλο να επιδοτούμε τις τιμές

Αιχμηρός ήταν ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, που εκπροσωπεί τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Όπως ανέφερε, το περιθώριο κερδοφορίας στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, στο 1,4%, όταν σε άλλες χώρες κυμαίνεται στο 3%-4%.

«Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο τα σούπερ μάρκετ να επιδοτούν τις τιμές. Οι ανατιμήσεις δεν προήλθαν από τα κέρδη μας. Η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς γίνεται με τη συμβολή των προμηθευτών και θα κάνουμε μία δράση ώστε να μειωθούν οι τιμές αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε με παρεμβατικά μέτρα», υπογράμμισε.

Παράλληλα σημείωσε ότι «ο Έλληνας καταναλωτής είναι πιο συγκρατημένος αλλά και πιο έξυπνος. Βλέπουμε στασιμότητα ή ελαφρά αύξηση στους όγκους. Αυτό που αλλάζει, όμως, είναι η συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι ξοδεύουν λιγότερο. Βραχυπρόθεσμα ίσως ευνοούνται τα σούπερ μάρκετ, αλλά συνολικά δεν είναι υγιής τάση, γιατί η κατανάλωση δεν διαχέεται στις τοπικές κοινωνίες», είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συμβολή της τεχνολογίας στη λειτουργία του κλάδου, πέρα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. «Η μηχανική μάθηση που εφαρμόζουμε για τον υπολογισμό αναπλήρωσης εμπορευμάτων μειώνει ελλείψεις και αποθέματα, απελευθερώνοντας χρόνο. Αυτή είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας», τόνισε.

Γεράρδος: Η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα - εχθρός η στασιμότητα

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κωνσταντίνος Γεράρδος, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, που -όπως είπε- «θα φέρει εκκωφαντική αλλαγή στο εμπόριο».

«Δεν απειλούμαστε από την καινοτομία, αλλά από τη στασιμότητα. Πρέπει να μάθουμε να πειραματιζόμαστε», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο από τρίτες χώρες, κυρίως την Κίνα. «Καθημερινά εισάγονται 80.000 μικρά πακέτα, που αντιπροσωπεύουν το 25% του ελληνικού e-commerce. Αυτά τα προϊόντα έρχονται με άνισους όρους για τον Έλληνα έμπορο: χωρίς δασμούς, χωρίς κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς φόρους. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τους μικρούς εμπόρους», τόνισε.

Τζ. Ζαβίστοτσκα: Στρατηγική της ΕΕ για το λιανεμπόριο

Με διαδικτυακή παρέμβαση, η Τζοάννα Ζαβίστοτσκα, διευθύντρια Πολιτικής Λιανικού Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του εμπορίου στην ΕΕ, που απασχολεί 3 εκατ. εργαζομένους σε 5,5 εκατ. επιχειρήσεις.

Η ίδια αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Κομισιόν για την άρση εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο και την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, τονίζοντας ότι έως το 2026 θα παρουσιαστούν νέα εργαλεία πολιτικής.

Στ. Καφούνης: Το εμπόριο είναι ο παλμός της ελληνικής οικονομίας - Ώρα για στήριξη και μετασχηματισμό

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, στην ομιλία του για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου υπογράμμισε ότι το εμπόριο αποτελεί «τον παλμό της ελληνικής οικονομίας», στηρίζοντας την απασχόληση, την τοπική παραγωγή και τις κοινωνίες σε όλη τη χώρα. «Πίσω από κάθε επιχείρηση υπάρχει ένας άνθρωπος που καθημερινά επενδύει, καινοτομεί και κρατά ζωντανές τις γειτονιές», σημείωσε, αναδεικνύοντας τον ρόλο του εμπόρου ως πρωταγωνιστή της οικονομίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο κλάδος συχνά δεν έχει την αναγνώριση που του αξίζει, παρότι είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης και βασικός πυλώνας των δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας. Ζήτησε μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, μείωση γραφειοκρατικών και φορολογικών βαρών και ένα σταθερό θεσμικό περιβάλλον.

Ο κ. Καφούνης παρουσίασε και τη νέα ταυτότητα της ΕΣΕΕ, τονίζοντας ότι η Συνομοσπονδία «αλλάζει και μετεξελίσσεται» για να σταθεί σύμμαχος των εμπόρων στη νέα εποχή.