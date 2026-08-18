SOS για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης -Ποιοι είναι στο στόχαστρο - iefimerida.gr

Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης είναι ένα μείζον ασφαλιστικό ζήτημα στην Ελλάδα που συζητείται έντονα.

Η κυβέρνηση, διά στόματος της Νίκης Κεραμέως, έχει διαψεύσει αυτό το ενδεχόμενο, αφού όπως έχει τονίσει η υπουργός Εργασίας, τα όρια συνταξιοδότησης στην Ελλάδα είναι από τα πιο ψηλά στην Ευρώπη, στέλνοντας έτσι σήμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ανατροπές κατά την επανεξέταση των δεδομένων για το προσδόκιμο ζωής το 2027. Να σημειωθεί ότι τα ηλικιακά όρια συνδέονται νομοθετικά με το προσδόκιμο ζωής και επανεξετάζονται ανά τριετία από το 2021.

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Οι δηλώσεις που άναψαν φωτιές

Ωστόσο οι χθεσινές δηλώσεις του καθηγητή Εργατικού Δικαίου Αλέξη Μητρόπουλου άναψαν φωτιές και εξέπεμψαν SOS για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όπου θα την πληρώσουν… άπαντες! Το δημογραφικό στην Ελλάδα ασκεί έντονη πίεση στα ασφαλιστικά συστήματα. Οι χώρες λοιπόν που αντιμετωπίζουν εντονότερα το δημογραφικό καλούνται να αναζητήσουν λύσεις μέσα από δύο βασικές κατευθύνσεις: την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή τον περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

Σύμφωνα με το σενάριο που περιέγραψε ο εργατολόγος, η πρώτη κρίσιμη περίοδος είναι αυτή που οδηγεί στο 2027, ενώ στη συνέχεια η διαδικασία επανεξετάζεται ανά τριετία, με επόμενους σταθμούς το 2030 και το 2033.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μητρόπουλος θεωρεί ότι από τους πρώτους νόμους που θα ψηφιστούν, μετά τις εκλογές του 2027, θα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας, διότι η Ελλάδα είναι από τις δέκα χώρες στον πλανήτη που έχουν νόμο προσδόκιμου: Δηλαδή ανά τριετία, λέει ο νόμος που ισχύει, θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανδρών και γυναικών, εάν αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού.

Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι το τέλος του 2026 ή οι αρχές του 2027, όταν αναμένεται να αξιολογηθεί η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών κατά την περίοδο 2016-2025. Οι πρώτες άτυπες εκτιμήσεις για το 2027 δεν δείχνουν πάντως αύξηση του προσδόκιμου ζωής, επομένως δεν αναμένεται αλλαγή ορίων.

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Τι προβλέπει ο νόμος

Να πούμε ότι ο νόμος σήμερα προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη είτε στα 62 έτη, με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, είτε στα 67 έτη, με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα όρια ηλικίας επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής.



Η πιο «επίφοβη» κατηγορία

Ποιοι ασφαλισμένοι βρίσκονται όμως στο επίκεντρο από τις ενδεχόμενες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης; Πρόκειται για την κατηγορία των ασφαλισμένων που σήμερα βρίσκονται περίπου μεταξύ 50 και 55 ετών. Είναι εργαζόμενοι που απέχουν αρκετά χρόνια από το γενικό όριο των 62 ετών και, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν όταν θεμελιώσουν δικαίωμα, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από μελλοντικές αλλαγές.

Επίσης μεγαλύτερη είναι η χρονική απόσταση για τους σημερινούς 35άρηδες και 40άρηδες, οι οποίοι βρίσκονται αρκετές δεκαετίες πριν από τη συνταξιοδότηση και, συνεπώς, είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με περισσότερες από μία μεταβολές του ασφαλιστικού συστήματος.



Η έρευνα του 2017 για την Ελλάδα και το προσδόκιμο ζωής

Μια μεγάλη διεθνής επιστημονική μελέτη το 2017 με βασικό ερευνητή έναν Έλληνα επιστήμονα, είχε προβλέψει ότι το προσδόκιμο ζωής θα φτάσει έως το 2030 τα 90 χρόνια, αλλά όχι στην Ελλάδα. H χώρα μας θα έχει μικρή μόνο αύξηση του προσδόκιμου ζωής έως το 2030 (στους άνδρες κατά 2,7 χρόνια).

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H χώρα με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο αναμένεται να είναι η Νότια Κορέα και οι Νοτιοκορεάτισσες θα είναι μάλλον οι πρώτες στον κόσμο που θα σπάσουν το φράγμα των 90 ετών. Το μέσο κορίτσι που θα γεννηθεί εκεί το 2030, αναμένεται να ζήσει 90,8 χρόνια, ενώ το αγόρι 84,1.