Λήγει σήμερα η προθεσμία οριστικής υποβολής προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων -Πού χρειάζεται προσοχή - iefimerida.gr

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την οριστική υποβολή των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων που αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο (17/4) ξεκινά η φάση των τροποποιητικών δηλώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 15 Ιουλίου.

Όσον αφορά στην πληρωμή του φόρου, αυτή μπορεί να γίνει είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου είτε με εφάπαξ καταβολή.

Το ποσοστό της έκπτωσης για τη δεύτερη περίπτωση ανέρχεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εάν γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου, και σε 2% εάν γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Τι να προσέξετε:

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν τα βασικά πεδία που κρύβουν «παγίδες», όπως για παράδειγμα τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών αποδοχών και των προσυμπληρωμένων στοιχείων, οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου και, εν τέλει, σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχα, πρέπει να ελεγχθούν τυχόν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως ενοίκια ή άλλες αμοιβές, οι οποίες δεν αποκλείεται να μην έχουν καταγραφεί πλήρως ή να απαιτούν συμπλήρωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και η μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού αγορών μέσω ηλεκτρονικών δαπανών μπορεί να αποτελεί παράγοντα αύξησης του φόρου που καλείται να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος.