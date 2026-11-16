Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι το τέλος του 2026

Έξι Κυριακές έχουν μείνει μέχρι το τέλος του 2026, με μαγαζιά και καταστήματα να είναι ανοιχτά τις τέσσερις.

Συγκεκριμένα, για τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2026 θα είναι (προαιρετικά) ανοιχτά μαγαζιά και καταστήματα﻿.

Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την Black Friday, η οποία «πέφτει» στις 27 Νοεμβρίου.

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Θα ακολουθήσουν τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου. Συγκεκριμένα, τα καταστήματα θα μπορούν να ανοίξουν στις 13, στις 20 και στις 27 Δεκεμβρίου.

Πώς θα λειτουργούν τα μαγαζιά

Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

Συνεπώς, κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εάν θα ανοίξει, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές αυτές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

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Το ακριβές προτεινόμενο ωράριο για την εορταστική περίοδο του 2026 αναμένεται να καθοριστεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.