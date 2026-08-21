Σε ποιους δίνει έως 5.085 ευρώ η ΔΥΠΑ - iefimerida.gr

Δύο κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να λάβουν το μηνιαίο επίδομα των 565 ευρώ που χορηγεί η ΔΥΠΑ για διάστημα από τρεις έως και εννέα μήνες.

Αφορά τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και απασχολούμενους, οι οποίοι προέρχονται από τα πρώην Ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος ανεργίας, μπορούν να είναι ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες που υπάγονται σήμερα στον e-ΕΦΚΑ και, με βάση γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016, είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον τ. ΟΑΕΕ ή στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Βασική προϋπόθεση αποτελεί και η καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, από τον οποίο χρηματοδοτείται η συγκεκριμένη παροχή.

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Το ποσό και η διάρκεια καθορίζονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του δικαιούχου. Όσοι διαθέτουν 15 πλήρη έτη ασφάλισης και άνω, είναι οι μεγάλοι τυχεροί και μπορούν να λάβουν το βοήθημα έως και τη μέγιστη διάρκεια του, που είναι οι εννέα μήνες. Συνολικά δηλαδή μπορούν να πάρουν έως και 5.085 ευρώ.

Η καταβολή του ποσού πραγματοποιείται μέσω προπληρωμένης κάρτας, μετά την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αιτούντες, ωστόσο, οφείλουν να αποδείξουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και να μην ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή να λαμβάνουν σύνταξη.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για την υποβολή της αίτησης υπάρχουν και εισοδηματικά όρια και «ταβάνι» είναι τα 40.000 ευρώ. Τι εννοούμε; Για τα εισοδηματικά όρια, με βάση τα δύο φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης, το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα πρέπει να μην ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Όσον αφορά το οικογενειακό εισόδημα για την ίδια διετία, το απαγορευτικό νούμερο είναι πάνω από τις 40.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα κοπεί και θα χάσει το επίδομα.

Ποιοι καλύπτονται από το βοήθημα της ΔΥΠΑ

Ποιοι καλύπτονται ακόμα από το βοήθημα της ΔΥΠΑ; Για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και ήταν ασφαλισμένοι την 1η Ιανουαρίου 2011, ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής εισφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο διακοπής.

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Ακόμα, απαιτείται τουλάχιστον ένα έτος καταβολής εισφοράς για όσους διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, τουλάχιστον δύο έτη για όσους τη διέκοψαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και τουλάχιστον τρία έτη για διακοπές δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Τέλος, για ασφαλισμένους που είχαν σταματήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και επανήλθαν επαγγελματικά μετά την ημερομηνία αυτή, εφαρμόζονται οι ίδιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Η διαφορά είναι ότι ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς υπολογίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης της δραστηριότητας.

Η ΔΥΠΑ ανακοινώνει νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 30.000 ανέργους

Eν τω μεταξύ, η ΔΥΠΑ ετοιμάζει νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 30.000 ανέργους στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους άνω των 30 ετών, με επιδότηση μισθολογικού κόστους για 12 μήνες, συνολικού ύψους 290 εκατ. ευρώ. Η μέση μηνιαία επιδότηση ανέρχεται σε 805 ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 70% του κατώτατου μισθού των 920 ευρώ, ενώ προτεραιότητα μέσω υψηλότερης μοριοδότησης θα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι και οι γυναίκες, ως πιο ευάλωτες κατηγορίες.