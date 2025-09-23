 Σε άνοδο τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, ενισχύονται οι μετοχές των εταιρειών αιολικής ενέργειας - iefimerida.gr
Σε άνοδο τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, ενισχύονται οι μετοχές των εταιρειών αιολικής ενέργειας

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές των εταιριών αιολικής ενέργειας να ενισχύονται ύστερα από το άλμα της Orsted.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο κατά 0,3% στις 555,1 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας. Το ισπανικό και το βρετανικό χρηματιστήριο κατέγραψαν άνοδο περίπου 0,3%.

Η μετοχή της Orsted σημείωσε άλμα 9,4% μετά την ευνοϊκή απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου για έργο της δανέζικής εταιρίας υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

