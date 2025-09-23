Σε άνοδο τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, ενισχύονται οι μετοχές των εταιρειών αιολικής ενέργειας - iefimerida.gr

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές των εταιριών αιολικής ενέργειας να ενισχύονται ύστερα από το άλμα της Orsted.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο κατά 0,3% στις 555,1 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας. Το ισπανικό και το βρετανικό χρηματιστήριο κατέγραψαν άνοδο περίπου 0,3%.

Η μετοχή της Orsted σημείωσε άλμα 9,4% μετά την ευνοϊκή απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου για έργο της δανέζικής εταιρίας υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ