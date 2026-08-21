Σε άνοδο το Χρηματιστήριο, η αγορά επανέρχεται πάνω από τις 2.600 μονάδες - iefimerida.gr

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Στα 16,25 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.620,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,79%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,65%), της Elvalhalcor (+1,34%), της Εθνικής (+1,20%) και της Eurobank (+1,12%), ενώ πτώση σημειώνει μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (-0,72%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 20 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+2,43%) και Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+2,29%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-2,30%) και Lavipharm (-1,24%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ