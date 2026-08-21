 Σε άνοδο το Χρηματιστήριο, η αγορά επανέρχεται πάνω από τις 2.600 μονάδες - iefimerida.gr
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Σε άνοδο το Χρηματιστήριο, η αγορά επανέρχεται πάνω από τις 2.600 μονάδες

Xρηματιστηριο
Xρηματιστήριο / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Στα 16,25 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.620,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,79%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,65%), της Elvalhalcor (+1,34%), της Εθνικής (+1,20%) και της Eurobank (+1,12%), ενώ πτώση σημειώνει μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (-0,72%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 20 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+2,43%) και Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+2,29%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-2,30%) και Lavipharm (-1,24%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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