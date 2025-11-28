Ρυθμίσεις στο 90% και επιτάχυνση στην αξιοποίηση ακινήτων από τους servicers - iefimerida.gr

Ακόμα περισσότερες ρυθμίσεις «κόκκινων» οφειλών και επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των ακινήτων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους ώστε να «πέσουν» στην αγορά συμβάλλοντας στην συνολική προσπάθεια αύξησης του αποθέματος οικιστικών ακινήτων επιδιώκουν οι εταιρείες διαχείρισης (servicers).

H Intrum μια από τους big4 του κλάδου θα ακολουθήσει πιο επιθετική πολιτική με στόχο να αυξήσει τις ρυθμίσεις - συναινετικές λύσεις στο 90% (διμερώς και μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού) των ανακτήσεων από περίπου 75%-80% σήμερα ανοίγοντας το ομαλό δρόμο προς την οικονομική κανονικότητα σε χιλιάδες οφειλέτες. Το «γκάζι» στις ρυθμίσεις θα υποστηρίξει και την επίτευξη των στόχων των business plans των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή» που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (στα senior oομόλογα) και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ότι αφορά τα ακίνητα που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους οι servicers, υπολογίζονται σε περίπου 20.000 εκ των οποίων τα μισά είναι οικιστικά, το βασικό πρόβλημα είναι οι καθυστερήσεις και εμπόδια στις διαδικασίες νομικές και τεχνικής ωρίμανσης (κτηματολόγιο κλπ) ενώ οι αργοί ρυθμοί της δικαιοσύνη παραμένουν «αγκάθι» τόσο για τους servicers όσο και για τους οφειλέτες, δημιουργώντας «γκρίζες» ζώνες. Οι servicers τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να κρατούν στα χαρτοφυλάκια τους.

Για μια σειρά από θέματα, όπως στις διαδικασίες του κτηματολογίου, έχει επιτευχθεί πρόοδος και τα επόμενα βήματα και η στοχοθεσία για το 2026 θα συζητηθούν στις 15 Δεκεμβρίου στη νέα συνεδρίαση της ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος και στην οποία συμμετέχουν ο γενικός διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της ΤτΕ Γιάννης Τσικριπής, η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα του υπουργείου Οικονομικών Θεώνη Αλαμπάση, εκπρόσωποι του υπουργείου Δικαιοσύνης και των εταιρειών διαχείρισης.

Το πρόβλημα με τις αιτήσεις ανακοπών των πλειστηριασμών που παίρνουν ημερομηνία εκδίκασης ακόμα και μετά το 2035 - γεγονός που δημιουργεί μακροχρόνια αβεβαιότητα και για τον οφειλέτη - βαίνει προς επίλυση μετά τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν.5221/2025) που προβλέπει τον επαναπροσδιορισμό των ανακοπών.

Οι servicers έχουν θέσει εξάλλου και το ζήτημα της εκποίησης των ακινήτων του νόμου Κατσέλη που δεν προστατεύονται. Πρόκειται για πλήθος αποφάσεων που προστατεύουν την πρώτη κατοικία, κούρεμα οφειλής αλλά και εκποίηση άλλου ακινήτου του οφειλέτη αλλά δεν εκτελούνται. Σε αυτή την κατηγορία «υπάγονται» περίπου 10.000 ακίνητα, εμπορικής αξίας περίπου 300.000 εκατ. ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ουδέν νεότερο» δεν υπάρχει – δημιουργώντας κλίμα αβεβαιότητα – και σε ότι αφορά την πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο για τον υπολογισμό των τόκων του νόμου Κατσέλη. Ο Α.Π θα αποφασίσει αν ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στο κεφάλαιο, όπως ισχύει διεθνών ή στη μηνιαία δόση για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Στην περίπτωση που ο τόκος υπολογιστεί στη δόση η άμεση ζημιά για τους servicers υπολογίζεται σε 1 δις ευρώ και θα δημιουργήσει και άλλες παρενέργειες, όπως στις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή