Ρευματοκλοπές: Νέα αύξηση έως 24% στα πρόστιμα - iefimerida.gr

Ακριβότερα θα πληρώνουν πλέον το ρεύμα που έκλεψαν όσοι εντοπίζονται να παραβιάζουν μετρητές, καθώς η ΡΑΑΕΥ αυξάνει τις σχετικές χρεώσεις έως 24%.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναπροσαρμογή των χρηματικών ποινών μέσα στο 2026, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογη αύξηση τον Απρίλιο, όταν οι επιβαρύνσεις είχαν ενισχυθεί έως και κατά 31%. Με τη νέα απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Οκτωβρίου, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 5,7% έως 23,75%, ανάλογα με την κατηγορία καταναλωτή.

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Έτσι, το κόστος για κάθε κιλοβατώρα που έχει καταναλωθεί χωρίς να καταγραφεί μπορεί να φτάσει πλέον ακόμη και τα 67,1 λεπτά του ευρώ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιβάρυνση δεν είναι η μοναδική οικονομική συνέπεια για τους παραβάτες, καθώς προστίθεται η αποζημίωση προς τον ΔΕΔΔΗΕ για τις δαπάνες εντοπισμού και διαπίστωσης της ρευματοκλοπής.

Παράλληλα, η παράνομη επέμβαση στις μετρητικές διατάξεις αποτελεί ποινικό αδίκημα, με συνέπεια οι υπαίτιοι να βρίσκονται αντιμέτωποι και με τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Πόσο αυξάνονται οι χρεώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων προβλέπει υψηλότερες τιμές αποζημίωσης για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, σε σχέση με εκείνες που είχαν καθοριστεί την περασμένη άνοιξη.

Συγκεκριμένα, οι χρηματικές επιβαρύνσεις ανά κιλοβατώρα διαμορφώνονται ως εξής:

Οικιακοί καταναλωτές: 65,221 λεπτά του ευρώ, από 56,605 λεπτά προηγουμένως. Η αύξηση φτάνει το 15,2%.

Επιχειρήσεις και λοιποί μη οικιακοί καταναλωτές: 67,139 λεπτά, έναντι 59,845 λεπτών, με ανατίμηση 12,2%.

Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) Α: 31,041 λεπτά, από 25,804 λεπτά, δηλαδή αύξηση 20,3%.

Δικαιούχοι ΚΟΤ Β: 37,738 λεπτά, έναντι 35,704 λεπτών, με άνοδο 5,7%.

Δικαιούχοι ΚΟΤ Γ: 27,291 λεπτά, από 22,054 λεπτά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, η οποία αγγίζει το 23,75%.

Για να γίνει αντιληπτό το ύψος των νέων επιβαρύνσεων, αρκεί το παράδειγμα ενός νοικοκυριού στο οποίο θα διαπιστωθεί ότι έχουν καταναλωθεί παράνομα 3.000 κιλοβατώρες. Με τις καινούργιες χρεώσεις, η χρηματική απαίτηση για αυτή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα φτάσει περίπου τα 1.957 ευρώ, από 1.698 ευρώ με το προηγούμενο καθεστώς.

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Επομένως, μόνο από την τελευταία αναπροσαρμογή προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση περίπου 258 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στον Διαχειριστή.

Οι επιπλέον αποζημιώσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Αμετάβλητες διατηρούνται οι αποζημιώσεις που καλύπτουν το διαχειριστικό κόστος για τη διερεύνηση και διαπίστωση των παραβάσεων. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής παροχής, καθώς και με το αν απαιτείται αντικατάσταση του μετρητή.

Στις μονοφασικές παροχές χαμηλής τάσης, η σχετική χρέωση ανέρχεται σε 294,54 ευρώ, όταν δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί καινούργιο «ρολόι», και σε 407,07 ευρώ όταν απαιτείται αλλαγή.

Για τις τριφασικές παροχές χαμηλής τάσης προβλέπονται αντίστοιχα ποσά 330,11 και 461,65 ευρώ. Στην περίπτωση των καταναλωτών μέσης τάσης, η αποζημίωση διαμορφώνεται σε 365,68 ευρώ χωρίς αντικατάσταση του μετρητή και σε 662,21 ευρώ εφόσον χρειαστεί να εγκατασταθεί νέος. Οι συγκεκριμένες χρεώσεις προστίθενται στο ποσό που αντιστοιχεί στην ενέργεια που δεν καταγράφηκε.

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Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα

Η ενίσχυση των οικονομικών αντικινήτρων αποτελεί βασικό μέρος της προσπάθειας αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών. Σε αυτή την κατεύθυνση, από τον Μάρτιο του 2025 εφαρμόζεται νέα μεθοδολογία, η οποία επιτρέπει την επικαιροποίηση των σχετικών χρεώσεων ανά εξάμηνο.

Σκοπός είναι οι παραβάτες να καλούνται να πληρώσουν για το ρεύμα που κατανάλωσαν με τιμές σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που θα κατέβαλλαν αν η ηλεκτρική ενέργεια είχε καταγραφεί κανονικά.

Η βάση του υπολογισμού είναι οι λεγόμενες Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές (ΔΟΤ), οι οποίες προσδιορίζονται από τη ΡΑΑΕΥ λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό περιλαμβάνονται τόσο το ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών όσο και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Για την εκτίμηση του ανταγωνιστικού σκέλους χρησιμοποιούνται τα σταθερά τιμολόγια των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών. Στη συγκεκριμένη αναπροσαρμογή αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το πρώτο εξάμηνο του 2026.

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Στις ΔΟΤ εφαρμόζεται στη συνέχεια προσαύξηση 100% για τους οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές και 50% για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Τα ποσοστά αυτά δεν μεταβλήθηκαν με τη νέα απόφαση. Συνεπώς, η αύξηση των προστίμων προέρχεται από την επικαιροποίηση των τιμών που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού.

ΔΕΔΔΗΕ: Όφελος 400 εκατ. ευρώ από την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών

Οι αυστηρότερες χρηματικές κυρώσεις έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία καταγράφονται τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, στο 8th Renewable & Storage Forum, το ετήσιο κόστος των ρευματοκλοπών έχει υποχωρήσει πλέον κάτω από τα 300 εκατ. ευρώ, όταν το 2023 ανερχόταν σε 350 εκατ. Ευρώ.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, οι απώλειες που συνδέονται με το φαινόμενο έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2017. Η αποκλιμάκωσή τους μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 130 έως 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

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Αν συνυπολογιστούν και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις βεβαιωμένες παραβάσεις, το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές φτάνει ήδη τα 400 εκατ. Ευρώ.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχει σημασία και για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που εξοφλούν κανονικά τους λογαριασμούς τους. Κι αυτό γιατί η ενέργεια που καταναλώνεται παράνομα επιβαρύνει το σύνολο της αγοράς, με το σχετικό κόστος να μετακυλίεται τελικά στους συνεπείς καταναλωτές μέσω των απωλειών του δικτύου.

Στη μάχη οι «έξυπνοι» μετρητές

Στην περαιτέρω αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά και η επέκταση των ψηφιακών μετρητών. Τα νέα «ρολόγια» παρέχουν στον ΔΕΔΔΗΕ μεγαλύτερες δυνατότητες παρακολούθησης της κατανάλωσης και εντοπισμού ασυνήθιστων μεταβολών ή ενδείξεων παράνομης επέμβασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μάνος, έχουν ήδη τοποθετηθεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια τέτοιες συσκευές, ενώ ο ρυθμός εγκατάστασης έχει φτάσει τους 10 μετρητές ανά λεπτό.

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Παράλληλα, το 66% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ελλάδα καταγράφεται πλέον μέσω τηλεμέτρησης, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση της εγκατάστασης ψηφιακών μετρητών έως το 2030.

Επομένως, η εντατικοποίηση των ελέγχων, τα αυξημένα πρόστιμα και η ψηφιοποίηση του δικτύου αποτελούν τρεις συμπληρωματικούς άξονες για τον περιορισμό των παράνομων καταναλώσεων. Με απώτερο στόχο όχι μόνο την αποτροπή των παραβάσεων, αλλά και τη μείωση ενός κόστους που μέχρι σήμερα καλούνται να επωμιστούν και όσοι πληρώνουν κανονικά το ρεύμα τους.