Ρευματοκλοπές: Αυξήσεις έως 31% για τους παραβάτες -Αυτές είναι οι νέες χρηματικές ποινές - iefimerida.gr

Αντιμέτωποι με αυξημένες χρηματικές ποινές βρίσκονται από την 1η Απριλίου όσοι εντοπίζονται να καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να το πληρώνουν.

Το μέτρο θα αφορά όλους όσοι χρησιμοποιούν παράνομες πρακτικές ώστε να μην καταγράφεται η κατανάλωση στον μετρητή τους. Οι σχετικές οικονομικές κυρώσεις αναθεωρούνται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ), η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 9 Απριλίου.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες οικονομικές κυρώσεις, που ίσχυαν από τις 20 Αυγούστου 2025 και έως τις αρχές του τρέχοντος μήνα, οι νέες επιβαρύνσεις είναι υψηλότερες για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Επομένως, ενισχύεται ο πρώτος πυλώνας των μέτρων καταπολέμησης των ρευματοκλοπών, δηλαδή τα «πέναλτι» για κάθε κιλοβατώρα που «κλάπηκε».

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ποινικές κυρώσεις -καθώς οι ρευματοκλοπές αποτελούν ποινικό αδίκημα που μπορεί να επιφέρει φυλάκιση έως δύο έτη- λειτουργούν αποτρεπτικά για τέτοιες πρακτικές.

Οι νέες χρηματικές ποινές είναι οι παρακάτω:

56,605 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα για τους οικιακούς καταναλωτές. Η αύξηση είναι 14% σε σχέση με το προηγούμενο πρόστιμο (49,453 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα) για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

59,845 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους μη οικιακούς καταναλωτές (π.χ., επιχειρήσεις), καταγράφοντας ενίσχυση 6%.

25,804 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους δικαιούχους ΚΟΤ Α, με άλμα 25%.

35,704 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους δικαιούχους ΚΟΤ Β, με ενίσχυση 18%.

22,054 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους δικαιούχους ΚΟΤ Γ, με άλμα κατά 31%.

Οι αποζημιώσεις για να καλυφθεί το κόστος του ΔΕΔΔΗΕ

Την ίδια στιγμή, η ΡΑΑΕΥ διατήρησε σταθερές τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να καταβάλουν όσοι εντοπιστούν να ρευματοκλέβουν, με σκοπό να καλυφθεί το κόστος του ΔΕΔΔΗΕ για την αντιμετώπιση του φαινομένου (π.χ., εργατοώρες, χρήση υπηρεσιακών οχημάτων).

Επομένως, στους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις με μονοφασική παροχή χαμηλής τάσης, το ποσό θα κυμαίνεται μεταξύ 294,54 και 407,07 ευρώ, ανάλογα με το αν θα χρειαστεί ή όχι αντικατάσταση του μετρητή.

Με τριφασική παροχή στη χαμηλή τάση, το ποσό θα είναι 330,11 ή 461,65 ευρώ, ενώ οι εμπορικοί καταναλωτές μέσης τάσης θα πρέπει να καταβάλουν 365,68 ή 662,21, ανάλογα με το αν εγκατασταθεί νέο «ρολόι».

Απώλειες πάνω από 450 εκατ. ευρώ

Οι ρευματοκλοπές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική «πληγή» για την ελληνική αγορά, καθώς κινούνται σε υψηλά ακόμη επίπεδα, με συνέπεια να αυξάνουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως δήλωσε πρόσφατα σε συνέδριο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το κόστος των μεγαβατώρων που «κλέβονται» ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ ετησίως, με το φαινόμενο να διευρύνεται από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Μέσω των συντελεστών απωλειών στο δίκτυο διανομής, το κόστος αυτό επιμερίζεται σε όλα τα (συνεπή) νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία αναλαμβάνουν να το καλύψουν με μία έμμεση επιπλέον επιβάρυνση στους λογαριασμούς τους. Σύμφωνα με τον υπουργό, πρόκειται για ένα «καπέλο» που ανέρχεται στα 40 με 50 ευρώ τον χρόνο, για κάθε καταναλωτή.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ακόμη πως οι έλεγχοι έχουν φέρει στο φως μία ελληνική… πατέντα, δηλαδή την ύπαρξη οργανωμένων ομάδων που προσφέρουν «υπηρεσίες ρευματοκλοπής», ώστε έναντι αμοιβής οι «πελάτες» τους να σταματήσουν να πληρώνουν για τις κιλοβατώρες που καταναλώνουν. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση του φαινομένου, έχοντας ιδρύσει μία ειδική Διεύθυνση για αυτό τον σκοπό, η οποία πλέον αξιοποιεί και την Τεχνητή Νοημοσύνη για στοχευμένους ελέγχους.

Επίσης, υπογράμμισε πως η επέκταση των «έξυπνων» μετρητών ρεύματος θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια ένα ολοένα πιο σημαντικό «όπλο» για την αντιμετώπιση του φαινόμενου. Με δεδομένο ότι 1,5 εκατ. καταναλωτές έχουν ψηφιακό «ρολόι», ενώ η διείσδυση τα δύο επόμενα χρόνια θα αγγίξει το 50% της κατανάλωσης, θα αξιοποιείται όλο και πιο ευρέως το γεγονός ότι ένας «έξυπνος» μετρητής «καταλαβαίνει» πότε κάποιος επιχειρεί να τον παραβιάσει, ειδοποιώντας τότε τον Διαχειριστή.

Επικαιροποίηση ανά εξάμηνο

Αξίζει να σημειωθεί πως το πλαίσιο αποζημίωσης για τις «κλεμμένες» κιλοβατώρες άλλαξε από τον Μάρτιο του 2025. Σκοπός είναι η αξία με την οποία χρεώνεται η ρευματοκλοπή να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι παραβατικές συμπεριφορές να σημαίνουν (και) σημαντικό οικονομικό ρίσκο.

Έτσι, με τη μεθοδολογία υπολογισμού που πήρε τότε το «πράσινο φως» οι οικονομικές κυρώσεις μπορούν να επικαιροποιούνται με συχνότητα εξαμήνου. Από τον Μάρτιο του 2025 και μέχρι σήμερα, έχουν γίνει τρεις επικαιροποιήσεις.

Η σχετική διαδικασία ξεκινά από τον καθορισμό των αποζημιώσεων στη βάση των εκάστοτε τρεχουσών χρεώσεων, δηλαδή των Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών (ΔΟΤ). Σε αυτές τις Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές εφαρμόζεται προσαύξηση. Στην πρώτη εφαρμογή της Μεθοδολογίας, το ποσοστό της προσαύξησης καθορίστηκε στο 100% για όλες τις καταναλωτικές κατηγορίες πλην των δικαιούχων ΚΟΤ, για τους οποίους είναι 50%.

Παρέμεινε αμετάβλητο στις δύο επόμενες επικαιροποιήσεις, ενώ το ίδιο συνέβη και με τις λεγόμενες «Ομάδες ΔΟΤ» (δηλαδή τις καταναλωτικές κατηγορίες για κάθε μία από τις οποίες καθορίζονται οι παράμετροι των προστίμων).