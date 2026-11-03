«Ρεύμα» μετακίνησης στα μπλε τιμολόγια φέρνει η... υψηλή τάση στα πράσινα - iefimerida.gr

«Φύγετε από τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος και μετακινηθείτε στα μπλε».

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι προμηθευτές ρεύματος στους καταναλωτές μέσω των πράσινων τιμολογίων που ανακοίνωσαν για τον Νοέμβριο, τα οποία ενσωματώνουν αυξήσεις έως και 76% και διαμορφώνονται σε απαγορευτικά επίπεδα, που για τα ακριβότερα προϊόντα αγγίζουν τα… 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

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Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός εντείνεται στα σταθερά μπλε τιμολόγια -στα οποία οι καταναλωτές δεσμεύονται τουλάχιστον 12 μήνες- όπου η τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (13-15 λεπτά/κιλοβατώρα), αν και στη συνολική εικόνα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ύψος του παγίου, που ποικίλλει, καθώς και οι διάφοροι όροι και προϋποθέσεις (με βασικότερη αυτή της εμπρόθεσμης πληρωμής) που πρέπει να πληρούνται για να «κλειδώσει» ο καταναλωτής τη χαμηλή τιμή της κιλοβατώρας.

Πράσινα τιμολόγια: Ο χάρτης των χρεώσεων -Από 16,9 έως 39,9 λεπτά η κιλοβατώρα



Σε κάθε περίπτωση, ο πλήρης χάρτης των πράσινων τιμολογίων (στα οποία βρίσκονται ακόμα πάνω από 3 εκατ. νοικοκυριά σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία) που δημοσιεύει σήμερα το iefimerida είναι αποκαλυπτικός: Η χαμηλότερη χρέωση (της ΔΕΗ για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες κατανάλωσης) είναι 16,9 λεπτά/κιλοβατώρα, ενώ η υψηλότερη χρέωση (από Enerwave και Ζενίθ για μηνιαίες καταναλώσεις πάνω από 101 κιλοβατώρες) ανέρχεται στα 39,9 λεπτά/κιλοβατώρα. Ο μέσος όρος της χρέωσης στα «πράσινα» τιμολόγια διαμορφώνεται στα 30,57 λεπτά/κιλοβατώρα (από 23,52 λεπτά/κιλοβατώρα τον Οκτώβριο) με αύξηση 30%. Ο Νοέμβριος σηματοδοτεί τον πέμπτο κατά σειρά μήνα αύξησης των πράσινων τιμολογίων που αποτυπώνουν τις αυξήσεις των χονδρεμπορικών τιμών που με τη σειρά τους έχουν… γκαζώσει λόγω της υψηλής πτήσης των φυσικών αερίων. Και όλα δείχνουν ότι το ξέφρενο ράλι θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς ο χειμώνας φέρνει αύξηση της ζήτησης και μεγαλύτερη χρήση των (ακριβών) μονάδων φυσικού αερίου για την κάλυψη των αιχμών, με φόντο τα αυξημένα «επεισόδια» περιορισμένης διαθεσιμότητας των ΑΠΕ (όταν δεν φυσάει και ενώ οι ώρες ηλιοφάνειας περιορίζονται) και τη μείωση των υδροηλεκτρικών εφεδρειών.



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Το σήμα της ΔΕΗ και της κυβέρνησης για στροφή στα μπλε τιμολόγια



Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση προβάλλει τα μπλε τιμολόγια ως «ανάχωμα» στις υψηλές τιμές ρεύματος, με πολιορκητικό κριό το νέο προϊόν της ΔΕΗ myHome Online με τιμή διάθεσης 13 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ. Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι τα σταθερά τιμολόγια είναι το πιο άμεσο και αποτελεσματικό μέσο προστασίας των νοικοκυριών, καθώς δεν διαφαίνεται άλλη λύση που να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Ερωτώμενες για το ενδεχόμενο παροχής οριζόντιων επιδοτήσεων στα κυμαινόμενα τιμολόγια όπως αυτές που δίδονταν στο παρελθόν όταν η τιμή τις κιλοβατώρας ξεπερνούσε τη «νοητή κόκκινη γραμμή» των 15-16 λεπτών/KWh, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα. Ταυτόχρονα ανοιχτό παραμένει το ερώτημα πόσο αισθητά θα μείωναν τους σημερινούς λογαριασμούς.



Το ότι όλο και περισσότεροι πάροχοι ανακοινώνουν χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια στα επίπεδα των 25-35 λεπτών ανά κιλοβατώρα ενισχύει την πίεση για έξοδο από τη συγκεκριμένη κατηγορία και τη μετακίνηση στα μπλε, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις κάνουν όλο και δυσκολότερη την παραμονή σε κυμαινόμενη χρέωση.



Σχεδόν 312.000 παροχές έφυγαν από τα πράσινα τιμολόγια από τις αρχές του έτους



Αν και επίσημα στοιχεία που να αποτυπώνουν το εντεινόμενο «ρεύμα» μετακίνησης στα μπλε τιμολόγια που προκάλεσε όπως όλα δείχνουν το σταθερό προϊόν των 11,5 λεπτών/κιλοβατώρα που λάνσαρε η ΔΕΗ στα τέλη Αυγούστου και είχε ισχύ έως τα τέλη Οκτωβρίου ακόμα δεν υπάρχουν, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής (Αύγουστος 2026) παραπέμπουν σε επανεκκίνηση της τάσης που είχε διακοπεί την άνοιξη, οπότε έληξε το προηγούμενο «κύμα» φθηνών μπλε τιμολογίων των παρόχων (που προσφέρονταν με τιμή κιλοβατώρας ακόμα και κάτω από τα 10 λεπτά) και αντικαταστάθηκαν με σημαντικά ακριβότερα προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕΕΥ, από την αρχή του χρόνου οι παροχές στα πράσινα μειώθηκαν κατά 311.991, με τη συγκεκριμένη κατηγορία ωστόσο να παραμένει στην πρώτη θέση με 3.087.208 μετρητές ή 51,79% του συνόλου από 57,28% τον Ιανουάριο. Την ίδια στιγμή, οι μετρητές στα σταθερά μπλε τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 190.005 και το μερίδιό τους αυξήθηκε από 28,57% σε 31,63%.



Οι πάροχοι διεκδικούν πελάτες με εκπτώσεις και ειδικές προσφορές



Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η τάση υπέρ των μπλε θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με τον ανταγωνισμό να εντείνεται και τους προμηθευτές να προσπαθούν να συγκρατήσουν τους υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύσουν νέους με διαφορετικές διάρκειες συμβολαίων και ειδικές εκπτώσεις. Για τα νοικοκυριά, η σταθερότητα της χρέωσης και η προβλεψιμότητα του λογαριασμού αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όσο οι τιμές της αγοράς παραμένουν ευμετάβλητες. Σε κάθε περίπτωση, ο Νοέμβριος διαμορφώνει νέα δεδομένα για τα τιμολόγια λιανικής στο ρεύμα και εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για στήριξη των καταναλωτών που παραμένουν στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Όπως αρμοδίως μεταφέρεται, ωστόσο, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για επέκταση των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς τα απαιτούμενα ποσά δεν φαίνεται να έχουν εξασφαλιστεί ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, τον μηχανισμό που αξιοποιείται για την προστασία των καταναλωτών από τις διακυμάνσεις του ενεργειακού κόστους.



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Το βλέμμα στις Βρυξέλλες και στο Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου



Την ώρα που οι εγχώριες πηγές χρηματοδότησης παραμένουν περιορισμένες, ανοιχτή παραμένει και η έκβαση της ελληνικής προσπάθειας στις Βρυξέλλες για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετος χώρος για μέτρα στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό κρίσιμο θεωρείται το Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου που θα δώσει την κατεύθυνση για τις διαπραγματεύσεις στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στο τέλος του μήνα.