Ρεύμα: Αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια φέρνει το ράλι 20% των χονδρικών τιμών τον Οκτώβριο - iefimerida.gr

Με νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα τα νοικοκυριά που παραμένουν σε κυμαινόμενα τιμολόγια, καθώς συνεχίζεται το χωρίς ανάσα ράλι στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, ξυπνώντας μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022-2023.

Πραγματικά, λίγες μέρες πριν κλείσει ο Οκτώβριος, η μέση τιμή αγγίζει τα 190 ευρώ/MWh, με αύξηση 20% σε σχέση με το Σεπτέμβριο, ενώ η μέση τιμή τον Οκτώβριο του 2025 ήταν 110 ευρώ/ΜWh.

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Είναι ενδεικτικό ότι από τις 27 ημέρες του μήνα (μέχρι στιγμής), στις 14 η μέση τιμή έχει διαμορφωθεί πάνω από τα 200 ευρώ/MWh, φαινόμενο που είχε να παρατηρηθεί από το χειμώνα 2022-2023, με την τιμή της Δευτέρας 25 Οκτωβρίου (258 ευρώ/MWh) να αποτελεί υψηλό έτους.

Το δίδυμο ράλι των τιμών ρεύματος και φυσικού αερίου



Σημαντικό ρόλο στην άνοδο παίζει η μεγαλύτερη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Η τιμή του αερίου έχει αυξηθεί πάνω από 200% σε ετήσια βάση, φλερτάροντας με τα 100 ευρώ/ΜWh, από περίπου 30 ευρώ/MWh έναν χρόνο νωρίτερα.

Εάν ληφθεί υπόψη ότι κάθε 10 ευρώ αύξησης στη τιμή της μεγαβατώρα του φυσικού αερίου «μεταφράζεται» σε 18 ευρώ αύξησης στην ηλεκτρική μεγαβατώρα, είναι προφανές ότι ο παράγοντας αυτός λειτουργεί πολύ επιβαρυντικά για τις τιμές ρεύματος, και πολύ περισσότερο τις ημέρες που περιορίζεται η παραγωγή των ΑΠΕ λόγω μειωμένης ηλιοφάνεια και χαμηλής έντασης των ανέμων.

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Σε κάθε περίπτωση, από τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησε η έντονα ανοδική κίνηση, η σωρευτική επιβάρυνση στις χονδρεμπορικές τιμές -που έχει μετακυλιστεί σε έναν βαθμό και στα τιμολόγια λιανικής- ανέρχεται στο 70%. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι το ράλι διαρκείας των τιμών του ρεύματος εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση κατά τους επόμενους μήνες. Αυτό το σήμα εκπέμπουν τα προθεσμιακά συμβόλαια για την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα οποία η μέση τιμή του Νοεμβρίου θα διαμορφωθεί στα 222 ευρώ/MWh, θα είναι υπερδιπλάσια δηλαδή σε σχέση με το Νοέμβριο του 2025 που έκλεισε στα 106,45 ευρώ/MWh. Οι προβλέψεις για το Δεκέμβριο αυτή τη στιγμή «δίνουν» μέση τιμή 213 ευρώ/MWh , έναντι 110 ευρώ/MWh τον αντίστοιχο μήνα του 2025).



Πιέσεις στα πράσινα τιμολόγια του Νοεμβρίου



Η εξέλιξη των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά αυτή προμηνύει αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια λιανικής του Νοεμβρίου στα οποία παραμένει πάνω από το 50% των νοικοκυριών, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Ήδη από τον Οκτώβριο, οι βασικές χρεώσεις των μεγαλύτερων παρόχων έχουν φτάσει (και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπεράσει) τα επίπεδα των 15-16 λεπτών ανά κιλοβατώρα, επίπεδα που στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε ορίσει την νοητή «κόκκινη γραμμή» για το κοινωνικά ανεκτό κόστος του ρεύματος.



Οι αυξήσεις εκτιμάται ότι θα διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον πάροχο. Οι μεγάλοι καθετοποιημένοι όμιλοι διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια απορρόφησης μέρους της ανόδου και, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, οι μικρότερες εταιρείες αναμένεται να μετακυλίσουν μεγαλύτερο μέρος του αυξημένου κόστους στους πελάτες τους. Όπως και να έχει, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια για το Νοέμβρη εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο των 23,5 λεπτών / κιλοβατώρα του Οκτωβρίου.



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ αναμένεται να σταματήσει στο τέλος Οκτωβρίου τη διάθεση του σταθερού τιμολογίου myHome Online με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 3,5 ευρώ τον μήνα. Η προσφορά εξασφάλιζε τη συγκεκριμένη τιμή για 12 μήνες και παρουσιαζόταν ως προστασία απέναντι στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.



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Στην ιστοσελίδα της επιχείρησης αναφέρεται ότι η προωθητική έκπτωση αφορά συμβάσεις που θα ενεργοποιηθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Η εξέλιξη δεν αλλάζει τους όρους των συμβολαίων που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, περιορίζει όμως τη δυνατότητα νέων πελατών να εξασφαλίσουν την ίδια τιμή από τον Νοέμβριο, εφόσον δεν παραταθεί η προσφορά.



Περιορισμένα τα περιθώρια για οριζόντια μέτρα



Η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την επαναφορά των καθολικών επιδοτήσεων που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, η σημερινή συγκυρία διαφέρει από εκείνη του 2022, καθώς συνοδεύεται και από πιέσεις στις αγορές ομολόγων, περιορίζοντας τη δυνατότητα «γαλαντόμων» κρατικών παρεμβάσεων.



Η στρατηγική μετατοπίζεται, έτσι, σε πιο στοχευμένα μέτρα για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται στήριξη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επηρεάζονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως φούρνοι, κομμωτήρια και καθαριστήρια, και δεν εντάχθηκαν στο προηγούμενο πακέτο μέτρων.



Με τις χονδρεμπορικές τιμές σε υψηλά επίπεδα και τις οριζόντιες επιδοτήσεις εκτός κάδρου, τα νοικοκυριά μπαίνουν στον χειμώνα αντιμέτωπα με αυξημένο κόστος ενέργειας. Και τούτο διότι η επιβάρυνση στο ρεύμα προστίθεται στο κόστος θέρμανσης και καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση έχει ήδη υποχωρήσει…