Ρεύμα: Ανατροπές και μετακινήσεις στη λιανική -Κερδισμένοι και χαμένοι προμηθευτές - iefimerida.gr

Την εικόνα μιας αγοράς, όπου οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο διατεθειμένοι να αλλάξουν… χρώμα στο τιμολόγιό τους για το ρεύμα (μετακινούμενοι από τα κυμαινόμενα πράσινα στα σταθερά μπλε) παρά εταιρεία προμήθειας σκιαγραφούν τα στοιχεία για τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού το 2025.

Τα στοιχεία δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στη βάση της τελευταίας μηνιαίας της αναφοράς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρεύμα: Διπλασιάστηκε το μερίδιο των σταθερών μπλε τιμολογίων, τάσεις φυγής από τα πράσινα



Όπως προκύπτει από τα στοιχεία -με σημείο αναφοράς τον αριθμό των μετρητών- το μερίδιο αγοράς των σταθερών μπλε τιμολογίων -με διάρκεια από 12 έως 24 μήνες- στους οικιακούς μετρητές διπλασιάστηκε κατά το έτος που πέρασε, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 τα νοικοκυριά σε μπλε τιμολόγιο ήταν 867.141 (ή 14,72% του συνόλου) και στο τέλος Δεκεμβρίου ο αριθμός τους ανήλθε σε 1.653.894 (ή 27,83% του συνόλου). Μάλιστα, το ανοδικό ρεύμα των μπλε τιμολογίων συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο του 2026 σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, με το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται πλέον στο 28,53%. Με άλλα λόγια, τα συμβόλαια με σταθερές χρεώσεις κέρδισαν» 828.536 νοικοκυριά τους τελευταίους 12 μήνες.



Πελάτες που «έχασαν» τα ειδικά κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια, τα οποία λειτούργησαν ως εργαλείο μετάβασης στην κανονικότητα στην αγορά ηλεκτρισμού μετά τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν κατά την περίοδο της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης του 2022-2023, όμως άρχισαν να χάνουν τη λάμψη τους κατά το 2024, έτος έντονων διακυμάνσεων στην χονδρεμπορική αγορά, με διαμόρφωση υψηλών τιμών τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος-Αύγουστος) αλλά και κατά το τέλος του χρόνου. Έτσι, ενώ στην αρχή του 2025 τα πράσινα τιμολόγια «αριθμούσαν» 4.140.451 μετρητές με μερίδιο αγοράς 70,26%, στο τέλος του περασμένου έτους το μερίδιό τους είχε υποχωρήσει στο 58,66% και τον Ιανουάριο του 2026 το 57,19% που αντιστοιχεί σε 3.399.199 οικιακούς μετρητές, με απώλειες 741.252 πελατών.



Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τον Φεβρουάριο του 2026 για να διαπιστωθεί αν ο πόλεμος στον Κόλπο φρέναρε αυτή την σταθερή ανοδική τάση των μπλε τιμολογίων: Και τούτο διότι λειτούργησε ως καταλύτης για να «εξαφανιστούν» από την αγορά τα φθηνότερα μπλε τιμολόγια –που προσφέρονταν με χρεώσεις ακόμα και 10 λεπτά/κιλοβατώρα για 12 μήνες- και να αντικατασταθούν από άλλα ακριβότερα που κυμαίνονται πλέον στην περιοχή των 14-15 λεπτών ανά κιλοβατώρα, εν μέσω απροθυμίας των προμηθευτών να αναλάβουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται το «κλείδωμα» ποσοτήτων ηλεκτρικού ρεύματος στις προθεσμιακές αγορές σε περιβάλλον έντονης αστάθειας και περιορισμένης προβλεψιμότητας.



Στον αντίποδα, πιστό κοινό φαίνεται να διαθέτουν τα κίτρινα τιμολόγια, τα οποία είναι επίσης κυμαινόμενα αλλά η χρέωση καθορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις εκ των υστέρων (και όχι εκ των προτέρων όπως συμβαίνει με τα πράσινα τιμολόγια): Στις αρχές του 2025 είχαν μερίδιο αγοράς 15,02% (885,039 μετρητές) και κράτησαν τις δυνάμεις τους, καθώς ένα χρόνο αργότερα (Ιανουάριος 2026) αριθμούσαν 839.693 νοικοκυριά, ή το 14,13% των οικιακών καταναλωτών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μικρές ανακατατάξεις στα μερίδια αγοράς των παρόχων, κερδισμένοι και χαμένοι



Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς των παρόχων, πάντα στη βάση του αριθμού των μετρητών που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ που επεξεργάστηκε η Clarus ESCO, το 2025 δεν άλλαξε η μεγάλη εικόνα που θέλει την ΔΕΗ να παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού στη Χαμηλή Τάση (οικιακοί καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις), καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2024 εκπροσωπούσε 5,516.950 μετρητές (ή 71,69% του συνόλου) και ένα χρόνο αργότερα το μερίδιό της ήταν 70,96% (ή 5.432. 276 πελάτες ) με οριακές απώλειες 84.674 μετρητών.



Αναφορικά με τους εναλλακτικούς παρόχους, η Protergia (όμιλος Metlen) είδε το μερίδιό της να αυξάνεται από 7,31% σε 8,78% κατά την εξεταζόμενη περίοδο (Δεκέμβριος 2024-Δεκέμβριος 2025), με καθαρό κέρδος 125.065 μετρητών. Θετικό ήταν το «πρόσημο» του 2025 και για τη Ζενίθ που «κέρδισε» 29.766 μετρητές και κατέγραψε αύξηση μεριδίου στο 4,85% στο τέλος του 2025 από 4,44% ένα χρόνο πριν, για την ΗΡΩΝ που κέρδισε 26.301 μετρητές και έκλεισε το περασμένο έτος με μερίδιο 4,67% (από 4,30% το Δεκέμβριο του 2024) και η Elpedison (έχοντας μετονομαστεί σε Enerwave από το περασμένο καλοκαίρι) που είχε καθαρό κέρδος 10.704 μετρητών, σε μια πρώτη ένδειξη ότι το rebranding μετά την ιδιοκτησιακή αλλαγή και την ανάληψη του πλήρους ελέγχου της εταιρείας από τη HELLENiQ ENERGY έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση μεταξύ του αριθμού των περίπου 192.000 πελατών που «κέρδισαν» συνολικά οι τρεις πάροχοι (Protergia, ΗΡΩΝ, ZENΙΘ) έναντι των 85.000 που «απώλεσε» η ΔΕΗ - υποδεικνύοντας ότι μεγάλο μέρος των κερδών τους ήταν εις βάρος άλλων εναλλακτικών. Πράγματι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, NRG, Φυσικό Αέριο και Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχασαν πελάτες μέσα στον χρόνο. Περιλαμβανόμενης της απούσας πλέον Volterra από την αγορά, συνολικά περίπου 60.000.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μεγαλύτερος χαμένος του 2025 ήταν ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, δηλαδή το «δίχτυ ασφαλείας» που προσφέρει η Πολιτεία για να μην μείνει κάποιος χωρίς ρεύμα όταν αποκοπεί από τον προηγούμενο προμηθευτή. Αυτή η ειδική κατηγορία έχασε μέσα στη χρονιά τους περισσότερους μετρητές - περίπου 88.000, ενώ παράλληλα μειώθηκε και ο συνολικός αριθμός μετρητών στην Χαμηλή Τάση κατά 40.000.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Clarus Esco, «είναι εμφανές ότι υπάρχει μια διαδικασία τακτοποίησης και ότι στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν όλοι οι πάροχοι».