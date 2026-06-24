 Πτώση στη Wall Street: Βαριές απώλειες για τον Nasdaq λόγω ανησυχιών στην τεχνητή νοημοσύνη - iefimerida.gr
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Πτώση στη Wall Street: Βαριές απώλειες για τον Nasdaq λόγω ανησυχιών στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Wall Street μετά τους δασμούς Τραμπ
Φωτογραφία: AP Photo/Seth Wenig
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 45,87 μονάδων (–0,09%), στις 51.666,84 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 579,56 μονάδων (–2,22%), στις 25.587,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 107,33 μονάδων (–1,44%), στις 7.365,46 μονάδες.

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