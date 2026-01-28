Ψήφος εμπιστοσύνης από S&P στις ελληνικές τράπεζες -Θετικές προοπτικές για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς - iefimerida.gr

Στην αναβάθμιση των προοπτικών Εurobank, Eθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς, από σταθερές σε θετικές προχώρησε η S&P Global.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται καθώς η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τη σταθερή ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και τη συνεχιζόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα μπορούσαν, όπως αναφέρεται στην αξιολόγηση του οίκου, να μειώσει περαιτέρω τους πιστωτικούς κινδύνου κατά το επόμενους 12-18 μήνες για τις τοπικές τράπεζες.

Γεγονός που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και θα τις βοηθήσει να μειώσουν τον κίνδυνο στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια.

Τι «βλέπει» η S&P

H S&P προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με 2,2% ετησίως για την περίοδο 2026-2027 με κινητήριους μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση και στη συνέχεια η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί καθώς θα περιορίζεται η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Η οικονομική δυναμική έχει συμβάλλει καθοριστικά στη σύγκλιση της ποιότητας ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 3,3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, από το ιστορικό υψηλό του 51% στο τέλος του 2016. Η απόδοση των νέων δανείων μετά το 2018 κρίνεται ενθαρρυντική, με περιορισμένες νέες εισροές NPEs και κόστος κινδύνου που υποχώρησε στις 50-60 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2027, υποδηλώνοντας αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τις αρχές Μαρτίου οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του 2025 με τα συνολικά κέρδη να διαμορφώνονται πέριξ των 5 δις ευρώ και θα παρουσιάσουν τα business plans της περιόδου 2026-2028 θέτοντας τον στόχο των διανομών ως 70%.

Ο οίκος S&P επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη βελτίωση της κεφαλαιοποίησής τους και της ανθεκτικότητας των επιχειρηματικών τους μοντέλων.

Αναφορικά με τις τράπεζες μεμονωμένα, ο S&P Global για Eurobank και Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε «BBB-» και «A-3». Για την Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε «ΒΒ+».

Αν και οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν οι πιστωτικές συνθήκες sστην Ελλάδα για τις εγχώριες τράπεζες παραμένουν υψηλότεροι από εκείνους των ομολόγων τους σε άλλες χώρες συνεχίζουν να βελτιώνονται, αναφέρει ο S&P. Αν και οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν επενδύσεις με μόχλευση, μετά από χρόνια μείωσής της, ο δείκτης χρέους των επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα είχε μειωθεί σημαντικά, στο 95%, μέχρι το τέλος του 2025.

Κορυφώθηκε στο 136% το 2012, όμως τώρα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με εκείνο της Ιταλίας και της Ισπανίας και κάτω από εκείνο της Μάλτας (110%), της Πορτογαλίας (124%) και της Κύπρου (127%).

«Προβλέπουμε ότι η μόχλευση στις ελληνικές επιχειρήσεις θα αυξηθεί λόγω της επανέναρξης των μεγάλων δημόσιων επενδύσεων που συνδέονται με την απορρόφηση των κονδυλίων Next Generation της ΕΕ, σε συνδυασμό με ένα καλύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον και υγιέστερους εταιρικούς ισολογισμούς», υπογραμμίζεται στην έκθεση.