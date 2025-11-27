 Προϋπολογισμός 2026: Μετατίθεται κατά μία μέρα η συζήτηση και ψήφιση του - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Μετατίθεται κατά μία μέρα η συζήτηση και ψήφιση του

Ο Προϋπολογισμός 2026
Ο Προϋπολογισμός 2026 / Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ

Μετατίθεται κατά μία μέρα η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του κράτους για το 2026.

Η επεξεργασία του στην Ολομέλεια της Βουλής θα ξεκινήσει 12 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με την ψήφισή του στις 16 Δεκεμβρίου.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, συζήτηση θα διαρκέσει πέντε ημέρες και θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου με την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει ονομαστική ψηφοφορία που παραδοσιακά προσλαμβάνει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός και το περίφημο στικάκι κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη (20/11) και όπως σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης πρόκειται για έναν προϋπολογισμό «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό».

