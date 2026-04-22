Πρωτομαγιά 2026: Πώς αμείβεται η αργία για όσους εργαστούν -Παραδείγματα για μισθωτούς - iefimerida.gr

Η Πρωτομαγιά 2026 πλησιάζει και το εργασιακό πλαίσιο ορίζει με σαφήνεια τις αμοιβές και τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι η 1η Μαΐου ανήκει στην ομάδα των υποχρεωτικών αργιών, όπως η 25η Μαρτίου και ο Δεκαπενταύγουστος.

Φέτος η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος μεταφοράς της, αφού δεν συμπίπτει με Κυριακή ή με τις ημέρες του Πάσχα.

Τι ισχύει για τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η απασχόληση κατά την Πρωτομαγιά απαγορεύεται, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που βάσει νόμου λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Σε αυτές τις κατηγορίες εντάσσονται:

Χώροι εστίασης (εστιατόρια, καφέ, μπαρ, ταβέρνες)

Ξενοδοχειακές μονάδες

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες του κοινού

Πρωτομαγιά 2026: Ο «χάρτης» των αμοιβών

Για τους μισθωτούς που θα εργαστούν την Παρασκευή 1η Μαΐου προβλέπονται αυξημένες αποδοχές, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς πληρωμής.

Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο με προσαύξηση 75%

Μισθωτοί (μηνιαίος μισθός):

Αν η επιχείρηση παραμένει κλειστή τις αργίες αλλά λειτουργήσει εκτάκτως, ο εργαζόμενος λαμβάνει το 1/25 του μισθού του συν την προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου

Αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις αργίες, καταβάλλεται μόνο η προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες απασχόλησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία είναι κατηγορηματική ως προς τον τρόπο αποζημίωσης. Η εργασία την Πρωτομαγιά δεν επιτρέπεται να αναπληρωθεί με τη χορήγηση ρεπό.

Η καταβολή της προσαύξησης είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να παρακαμφθεί από ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Η νομική κατοχύρωση της Πρωτομαγιάς

Το εργατικό δίκαιο περιβάλλει την Πρωτομαγιά με ένα ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας.

«Η Πρωτομαγιά είναι υποχρεωτική αργία και προστατεύεται ειδικά» υπογραμμίζουν οι σχετικές διατάξεις, διασφαλίζοντας ότι η απασχόληση κατά την ημέρα αυτή συνοδεύεται πάντα από την προβλεπόμενη οικονομική ανταμοιβή και τον πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων.