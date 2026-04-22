Ανακοινώθηκε υπερπλεόνασμα 3 δισ. ευρώ το 2025 -Σε λίγο τα νέα μέτρα από τον πρωθυπουργό, τι θα πει - iefimerida.gr

Στο 4,9%, δηλαδή στα 12,131 δισ. ευρώ, έκλεισε το πρωτογενές πλεόνασμα της περασμένης χρονιάς, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 3,7%, δηλαδή 9,150 δισ. ευρώ.

Με το υπερπλεόνασμα των σχεδόν 3 δισ. ευρώ ανοίγει ο δρόμος για τα μέτρα στήριξης, που θα καλύψουν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο των 800 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 300 εκατ. ευρώ έχουν ήδη κατευθυνθεί για fuel pass, επιδότηση πετρελαίου κίνησης, επιδότηση κόστους λιπασμάτων και αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.



Στις 12:30 ανακοινώνει νέα μέτρα ο πρωθυπουργός

Σε λίγη ώρα, στις 12:30, αναμένεται ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει νέα μέτρα από το υπερπλεόνασμα.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχουν έκτακτες παρεμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται η επέκταση της επιδότησης σε πετρέλαιο κίνησης και λιπάσματα, ενώ είναι ερωτηματικό αν θα δοθεί νέο fuel pass για τον Ιούνιο.

Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση των εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σε μια προσπάθεια συγκράτησης του κόστους μετακινήσεων ενόψει της θερινής περιόδου.

Στο τραπέζι βρίσκεται και ένα σχήμα επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, στα πρότυπα του power pass.

Επίσης, θα υπάρξει επίδομα για συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους μήνες.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του για το iefimerida o Κώστας Τσαχάκης, η υφιστάμενη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αναμένεται να αυξηθεί τουλάχιστον στα 300 ευρώ, ενώ εξετάζεται και η διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζονται σενάρια για ενίσχυση των ενοικιαστών, με βασική επιλογή την αύξηση της επιστροφής ενοικίου πέραν του σημερινού πλαφόν των 800 ευρώ.

Στο κυβερνητικό πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που θα αρχίσουν να ισχύουν εντός του 2026, ενώ ένα μέρος θα εφαρμοστεί στο τρίτο τρίμηνο του έτους.



Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξουν και πρόσθετες κινήσεις με φορολογικό χαρακτήρα, οι οποίες αρχικά προορίζονταν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το πακέτο που ανακοινώνεται αποτελεί, ουσιαστικά, την πρώτη φάση ενός ευρύτερου σχεδιασμού, ο οποίος θα εξελιχθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, με ορίζοντα τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται και παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη μείωση των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των σεναρίων περιλαμβάνεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, καθώς και η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών από το 22% στο 20%, όπως είχε τεθεί ως στόχος σε προηγούμενο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσονται και αλλαγές που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, με πιθανές παρεμβάσεις στα τεκμήρια φορολόγησης, αλλά και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ένα μέτρο που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής από την αγορά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Εξετάζεται είτε η μείωσή της είτε ακόμη και η πλήρης κατάργησή της, με στόχο την αύξηση του καθαρού εισοδήματος για όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις. Η συγκεκριμένη εισφορά επιβάλλεται κλιμακωτά σε κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ μεικτά και φτάνει έως και το 14% για τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, ενώ εφαρμόζεται ξεχωριστά και στις επικουρικές συντάξεις.