Πρόστιμα πάνω από 600.000 ευρώ σε εταιρείες για αισχροκέρδεια και παραβάσεις προστασίας καταναλωτών - iefimerida.gr

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο πέλεκυς έπεσε βαρύς σε επιχειρήσεις είτε για αισχροκέρδεια είτε για παραβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών.
Συγκεκριμένα, από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 659.647 ευρώ για παραβάσεις στην αγορά.
Οι εταιρείες που επιβλήθηκαν τα πρόστιμα
Ειδικότερα, επιβλήθηκαν:
- 165.897 ευρώ στην επιχείρηση ΤΣΕΡΝΟΣ, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 43 κωδικούς προϊόντων, στην κατηγορία κρέατος. Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από 13.03.2026 έως 03.04.2026.
- 120.000 ευρώ στην Επιχείρηση Ηλεκτρονικού εμπορίου Γαβριήλογλου για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή.
- 127.500 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς.
- 246.250 ευρώ για παραβάσεις σχετικές με απομιμητικά προϊόντα. Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 40.966 τεμάχια.
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