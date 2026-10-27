Πρόστιμα πάνω από 600.000 ευρώ σε εταιρείες για αισχροκέρδεια και παραβάσεις προστασίας καταναλωτών - iefimerida.gr

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ο πέλεκυς έπεσε βαρύς σε επιχειρήσεις είτε για αισχροκέρδεια είτε για παραβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 659.647 ευρώ για παραβάσεις στην αγορά.

Οι εταιρείες που επιβλήθηκαν τα πρόστιμα

Ειδικότερα, επιβλήθηκαν:

