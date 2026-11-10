«Βρέχει» πρόστιμα στην αγορά: 676 εκατ. ευρώ μέσα σε 15 ημέρες - iefimerida.gr

Από τις 27 Οκτωβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 676.320 ευρώ.



Από αυτά, 400.000 ευρώ αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και 136.820 ευρώ υπερβάσεις του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους στο κρέας.



Αναλυτικά, η Αρχή επέβαλε:

• 300.000 ευρώ στην επιχείρηση LIDL ΕΛΛΑΣ για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.

• 100.000 ευρώ στην επιχείρηση doValue Greece για αθέμιτες και επιθετικές εμπορικές πρακτικές κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή

• 103.161 ευρώ στην επιχείρηση ΜΠΙΚΑΣ AE και 33.659 ευρώ σε δεύτερη επιχείρηση για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους στην κατηγορία του κρέατος. Και στις δύο περιπτώσεις, οι υπερβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου 2026.

• 112.250 ευρώ παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία της αγοράς.

• 27.250 ευρώ για παραβάσεις σχετικές με απομιμητικά προϊόντα. Κατά τους ελέγχους κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 3.746 τεμάχια

