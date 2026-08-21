Προς παράταση η επιδότηση των 10 λεπτών στο ντίζελ κίνησης - iefimerida.gr

Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το Brent να κινείται κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και για τον Σεπτέμβριο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης για το ντίζελ κίνησης τον Σεπτέμβριο, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών καθιστά απίθανη την αποκλιμάκωση στην εγχώρια αγορά και αυξάνεται η ζήτηση καυσίμων μετά τις θερινές διακοπές.

Μια ενδεχόμενη αύξηση στην τιμή του ντίζελ δεν επηρεάζει μόνο τους οδηγούς, καθώς το αυξημένο μεταφορικό κόστος μπορεί να μετακυλισθεί στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.

Η πίεση στην αγορά αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία, με τη μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες πλησιάζει τα 2,25 ευρώ.

Κρίσιμος παράγοντας είναι και η συμφωνία με τα διυλιστήρια για εκπτώσεις, η οποία επίσης λήγει στο τέλος Αυγούστου. Η παράλληλη συνέχιση της κρατικής επιδότησης και των ιδιωτικών εκπτώσεων θα περιόριζε σημαντικά την τελική επιβάρυνση.

Το μέτρο της επιδότησης, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, μαζί με τον ΦΠΑ, ισχύει από την 1η Αυγούστου και κανονικά ολοκληρώνεται στις 31 του μήνα.

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Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί τόσο την πορεία των διεθνών τιμών όσο και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης.

Το ντίζελ κίνησης και οι πληθωριστικές πιέσεις

Πιο αναλυτικά, η νέα άνοδος του πετρελαίου, στον απόηχο των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, περιορίζει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η διατήρηση της κρατικής στήριξης και τον Σεπτέμβριο αποκτά αυξημένες πιθανότητες, με βασικό στόχο να αποφευχθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στις αντλίες από την 1η Σεπτεμβρίου.

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Θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς η επιστροφή των νοικοκυριών από τις θερινές διακοπές σηματοδοτεί αύξηση των καθημερινών μετακινήσεων και, κατ’ επέκταση, της ζήτησης για καύσιμα. Παράλληλα, μια περαιτέρω άνοδος στην τιμή του ντίζελ δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος για τους οδηγούς. Μέσω των μεταφορών μπορεί να μετακυλιστεί στην τελική τιμή προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης αποτυπώνουν ήδη την ένταση της πίεσης. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο και διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ. Στις Κυκλάδες, όπου το κόστος των καυσίμων είναι υψηλότερο, η μέση τιμή φθάνει τα 2,247 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα, το Brent βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών στην ελληνική αγορά. Όσο οι διεθνείς τιμές παραμένουν αυξημένες και το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, τα περιθώρια για αισθητή υποχώρηση των τιμών στην αντλία παραμένουν περιορισμένα.

Η συμφωνία της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια

Κρίσιμο παράγοντα για την τελική τιμή στην αντλία αποτελεί και η συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο διυλιστήρια, HELLENiQ ENERGY και Motor Oil. Η συμφωνία προβλέπει εκπτώσεις 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη και επίσης εκπνέει στο τέλος Αυγούστου.

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Στην περίπτωση του ντίζελ, η κρατική επιδότηση και η έκπτωση των διυλιστηρίων λειτουργούν αθροιστικά, διαμορφώνοντας συνολική ελάφρυνση 15 λεπτών ανά λίτρο. Πρόκειται για ένα σημαντικό «ανάχωμα» στην πίεση που προκαλεί η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι εάν και τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν τις εκπτώσεις τους μετά την 31η Αυγούστου. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών μεταξύ κυβέρνησης και εταιρειών, καθώς η παράλληλη συνέχιση των δύο μέτρων θα μπορούσε να περιορίσει αισθητά την επιβάρυνση που μεταφέρεται στην τελική τιμή των καυσίμων.

