Σήμερα η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες -Τι προβλέπεται για τη «δεύτερη κατανομή» - iefimerida.gr

Καταβάλλεται σήμερα στους αγρότες η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 363 εκατ. ευρώ, η οποία θα φτάσει σε 471.833 δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 75% της προκαταβολής του 2024, το οποίο φτάνει τα 476 εκατ. ευρώ, και αποτελεί μέρος της αναθεωρημένης κατανομής βάσει νέων δεδομένων που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους κοινοτικούς πόρους. «Αφού ολοκληρωθούν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης, της συνδεδεμένης ενίσχυσης, των εξισωτικών αποζημιώσεων και των οικολογικών προγραμμάτων, θα ακολουθήσει μια "δεύτερη κατανομή" των υπολοίπων πόρων για τους ειλικρινείς αγρότες», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Συνολικά, το ποσό των 119 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και 56 εκατ. ευρώ για την πανώλη-ευλογιά καταβάλλονται στους αγρότες αυτές τις μέρες, ενώ έως το τέλος του έτους οι παραγωγοί θα λάβουν επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ από διάφορες επιδοτήσεις και προγράμματα.

Νέο σύστημα διαχείρισης και διαφάνειας

Η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα καταβολής των επιδοτήσεων, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισήμανε ότι το νέο σύστημα βασίζεται σε αξιόπιστα και αδιαμφισβήτητα δεδομένα για κάθε γεωργό και κτηνοτρόφο, διασφαλίζοντας ότι οι ειλικρινείς αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, το 2025 θα φτάσουν συνολικά 3,7 δισ. ευρώ στους αγρότες, από άμεσες ενισχύσεις, προγράμματα, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Ειδικότερα, φέτος, 471.833 αγρότες θα λάβουν τη βασική ενίσχυση, μετά από έναν αυστηρό έλεγχο 608.246 αιτήσεων. Από το συνολικό ποσό των 363 εκατ. ευρώ, τα 265 εκατ. ευρώ κατανέμονται σε 211.030 δικαιούχους για αρόσιμα, ενώ 98 εκατ. ευρώ πληρώνονται σε 87.753 κτηνοτρόφους.

Αυστηροί έλεγχοι και διορθώσεις

Από τα 766 εκατ. ευρώ σε ενεργοποιημένα δικαιώματα, 567 εκατ. ευρώ είναι πλέον διαθέσιμα στους αγρότες. Παράλληλα, καταγράφηκαν 539.055 λιγότερα δικαιώματα από 255.946 παραγωγούς, ενώ τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν φέτος ανέρχονται σε 5.986.180, εκ των οποίων 697.280 εξαιρούνται λόγω ελλιπών στοιχείων.

Για τα 195.900 εξαιρούμενα κοφτολίβαδα, οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις και να διορθώσουν τα δεδομένα τους, ενώ τα επιλέξιμα αγροτεμάχια θα πληρωθούν κανονικά. Αντίστοιχα, 15.116 αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ εξαιρούνται για λόγους αναντιστοιχιών και θα εξεταστούν μετά τις απαραίτητες διορθώσεις.

Ολοκλήρωση της ενοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης τύπου ήταν η ανακοίνωση της επικείμενης ενοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από 1η Ιανουαρίου 2026. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι η ενσωμάτωση αποτελεί «δύσκολο έργο», αλλά και έναν σημαντικό στόχο για τη διασφάλιση ότι τα χρήματα καταλήγουν αποκλειστικά στους δικαιούχους και ότι προστατεύονται οι πόροι των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους αγρότες και το κοινωνικό σύνολο, επιτρέποντας τη βελτίωση της διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών.