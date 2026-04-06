Προβλήματα στην πλατφόρμα για το Fuel Pass -Έκτακτη σύσκεψη για την αποκατάστασή τους, πρόλαβαν να εγκριθούν 15.500 αιτήσεις - iefimerida.gr

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων Fuel Pass ΙΙΙ.

Ειδικότερα, σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr «έπεσε» και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής.

Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Επιπλέον, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες υποβλήθηκαν πάνω από 120.000 αιτήσεις.

Έκτακτη σύσκεψη για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμόδιων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Μεταφορών κ.λπ.).

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πριν σημειωθεί η κατάρρευση της πλατφόρμας, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο. Η λειτουργία της πλατφόρμας σταδιακά επανέρχεται.

Ωστόσο, αρμόδια στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων επισημαίνουν ότι στο στάδιο των δοκιμών όλες τις προηγούμενες ημέρες λάμβαναν διαβεβαιώσεις από τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρείας ότι το σύστημα είναι έτοιμο και θα αντεπεξέλθει στον φόρτο χωρίς προβλήματα, κάτι που στην πράξη δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν.