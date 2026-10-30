Πριν τα Χριστούγεννα το Market Pass 2026, αναδρομικά ακόμα και 1.000 ευρώ για κάποιους δικαιούχους - iefimerida.gr

Χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση αναμένεται να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο Market Pass 2026, με τις πληρωμές να προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση να έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα.

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Όπως έχει αναφέρει και η Δόμνα Μιχαηλίδου, η παροχή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ευάλωτων νοικοκυριών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτικές ανάγκες αυξάνονται.

Σχετικά με την πρώτη πληρωμή για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το μέσο μηνιαίο voucher εκτιμάται περίπου στα 60 ευρώ, όμως η τελική ενίσχυση θα εξαρτηθεί από την επιλεξιμότητα, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα υπολογιστούν αναδρομικά.

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Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά έως 1.000 ευρώ

Αναδρομική ενίσχυση προβλέπεται για όσους πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, θα πρέπει:

Να ήταν δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τον Μάρτιο του 2024 και μετά.

Να είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας.



Να εξακολουθούν να είναι ενεργοί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά την ενεργοποίηση της νέας παροχής.

Δεν προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών σε όσους δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όταν τεθεί σε εφαρμογή η νέα κάρτα.

Με βάση τον σχεδιασμό του προγράμματος, δεν προβλέπεται η υποβολή νέας αίτησης ούτε η δημιουργία ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η ένταξη των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, μέσω της διασύνδεσης της νέας παροχής με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και της διασταύρωσης των στοιχείων τους.

Τι θα μπορούν να αγοράζουν με το voucher

Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας από επιχειρήσεις που θα έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων.

Από τις επιτρεπόμενες αγορές εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά, τα είδη τυχερών παιχνιδιών και τα μεταχειρισμένα βασικά είδη. Επιπλέον, το ποσό της ενίσχυσης δεν θα μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά ή να μετατραπεί σε χρήμα.

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Κάθε φόρτιση της κάρτας θα καλύπτει περίοδο έξι μηνών. Εφόσον το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια, θα ακολουθεί νέα πίστωση για το επόμενο εξάμηνο.

Οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους χρονικό περιθώριο ενός έτους για να αξιοποιήσουν κάθε ποσό που πιστώνεται στην κάρτα. Σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό πάψει στη συνέχεια να δικαιούται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενίσχυση που έχει ήδη λάβει.