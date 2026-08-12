Πρεμιέρα της διασύνδεσης της Σαντορίνης -«Στην πρίζα» εντός 2026 όλες οι Κυκλάδες - iefimerida.gr

Ένα ορόσημο για τον ενεργειακό χάρτη της χώρας βρίσκεται προ των πυλών, καθώς εισέρχεται στην τελική της ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση των Νότιων Κυκλάδων.

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ηλεκτρική διασύνδεση της Σαντορίνης, εξέλιξη που σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πλήρη ενεργειακή ενσωμάτωση του νησιού στο ηπειρωτικό σύστημα. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στο LinkedIn από τη Χριστίνα Χουλιάρα, στέλεχος του Ομίλου Κοπελούζου.

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Ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω της εταιρείας Damco Energy και σε κοινοπραξία με την κινεζική Xian Electric Engineering, είχε αναλάβει την κατασκευή του νέου Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στο νησί, συμμετέχοντας επομένως καταλυτικά στα έργα που ενέταξαν τη Θήρα στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη των δοκιμών, ένα μέρος των ηλεκτρικών φορτίων της Σαντορίνης καλύπτεται πλέον απευθείας μέσω του ηπειρωτικού δικτύου μεταφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλήρης ηλέκτριση της διασύνδεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του φθινοπώρου.

Το επιστέγασμα της 4ης φάσης

Η ένταξη της Θήρας στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα εντάσσεται στην τέταρτη και τελευταία φάση του φιλόδοξου πρότζεκτ διασύνδεσης των Κυκλάδων. Μέσω της συγκεκριμένης φάσης, πρόκειται να «μπουν στην πρίζα» το επόμενο διάστημα επίσης η Μήλος, η Φολέγανδρος και η Σέριφος. Η ενσωμάτωση των τριών νησιών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους, επισφραγίζοντας έτσι την άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης όλου του νησιωτικού συμπλέγματος.

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, πλέον όλα τα νησιά θα απολαμβάνουν απόλυτα αξιόπιστη, σταθερή και καθαρή ηλεκτροδότηση. Η τροφοδοσία θα εξασφαλίζεται απευθείας από το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης, βάζοντας τέλος στα προβλήματα που δημιουργούσε η κάλυψη των αναγκών σε ρεύμα των νησιών, μέσω των τοπικών πετρελαϊκών σταθμών.

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Για την υλοποίηση της τέταρτης αυτής φάσης, ο ΑΔΜΗΕ υλοποίησε εξαιρετικά σύνθετα τεχνικά έργα. Πόντισε υποβρύχια καλώδια σε μέγιστο βάθος που ξεπερνά τα 500 μέτρα, ενώ παράλληλα κατασκεύασε τέσσερις πλήρως ψηφιοποιημένους υποσταθμούς κλειστού τύπου (GIS), ένα σε κάθε νησί, για τη σύνδεση των υποθαλάσσιων καλωδίων με τα τοπικά δίκτυα διανομής.

Ειδικά στη Σαντορίνη, εγκαταστάθηκε επίσης σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC), μια προηγμένη υποδομή σχεδιασμένη να διατηρεί την ευστάθεια της τάσης και να βελτιστοποιεί τη λειτουργία του δικτύου στις νότιες Κυκλάδες.

Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης ενισχύοντας θεαματικά την ενεργειακή ασφάλεια των Κυκλάδων. Η εξέλιξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κατακόρυφη αύξηση της τουριστικής κίνησης εκτοξεύει και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, το έργο «ξεκλειδώνει» αλληλένδετα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Η οριστική παύση λειτουργίας των τοπικών ρυπογόνων σταθμών που κατανάλωναν πετρέλαιο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή μειώνει δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προστατεύοντας το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, επιτυγχάνεται ελάφρυνση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), εξέλιξη που «μεταφράζεται» σε άμεση και σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τους καταναλωτές ολόκληρης της επικράτειας.

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Ο συνολικός σχεδιασμός του έργου διαμορφώθηκε εξαρχής με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική και οπτική όχληση των νησιωτικών τοπίων. Για το σκοπό αυτό, οι νέοι υποσταθμοί χωροθετήθηκαν πολύ κοντά στον αιγιαλό ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή εναέριων γραμμών μεταφοράς και πυλώνων, ενώ η αρχιτεκτονική των χερσαίων εγκαταστάσεων υλοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αισθητική.

Επενδύσεις άνω των 800 εκατ. ευρώ

Η συνολική επένδυση του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα εμβληματικό επενδυτικό πρόγραμμα που αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων, ενισχύει το τουριστικό προϊόν και δημιουργεί ισχυρό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για τις τοπικές επιχειρήσεις και την οικονομία.

Το μεγάλο αυτό εγχείρημα υλοποιήθηκε κατά κύματα. Η πρώτη φάση τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2018, εντάσσοντας την Πάρο, τη Σύρο και τη Μύκονο στο εθνικό σύστημα. Το 2020 ακολούθησε η ηλέκτριση της δεύτερης και της τρίτης φάσης, με τη διασύνδεση της Νάξου, την αναβάθμιση των γραμμών Άνδρου και Τήνου, καθώς και την ενίσχυση της σύνδεσης Σύρου - Αττικής, εδραιώνοντας την ασφαλή τροφοδότηση των βορείων και κεντρικών Κυκλάδων.

Για τη χρηματοδότηση αυτού του σύνθετου έργου αξιοποιήθηκαν σημαντικοί κοινοτικοί πόροι. Οι διασυνδέσεις των βορείων και κεντρικών Κυκλάδων έλαβαν ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση ύψους 156 εκατ. ευρώ μέσω των ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020. Αντίστοιχα, η τέταρτη φάση χρηματοδοτείται με 164,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

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Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχει ενεργά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέσω απευθείας δανειακής σύμβασης 157 εκατ. ευρώ με τον ΑΔΜΗΕ, καθώς και δεύτερης δανειακής σύμβασης ύψους 108,44 εκατ. ευρώ που υποστηρίχθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σφραγίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές υποδομές της σύγχρονης Ελλάδας.