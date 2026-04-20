Πού θα δείτε την επιστροφή φόρου και πότε πραγματοποιείται - iefimerida.gr

Μεγάλο μέρος των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης -σχεδόν 4 στους 10- απασχολεί η επιστροφή φόρου.

Πώς ελέγχω την επιστροφή φόρου στην εφορία – Βήμα προς βήμα

Η παρακολούθηση της επιστροφής φόρου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο myAADE, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Αρχικά, ο φορολογούμενος εισέρχεται στην υπηρεσία myAADE και επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)». Από εκεί μεταφέρεται στο περιβάλλον σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά τη σύνδεση, επιλέγεται η ενότητα «Επιστροφές». Σε αυτή την καρτέλα εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που αφορούν τον φορολογούμενο, μαζί με το αντίστοιχο ποσό και την κατάστασή τους. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη επιστροφή, αυτή εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη.

Πότε πιστώνονται τα χρήματα από την επιστροφή φόρου

Η καταβολή των χρημάτων πραγματοποιείται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες έως λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν χρέη, η εφορία προχωρά σε αυτόματο συμψηφισμό, μειώνοντας ή μηδενίζοντας το ποσό της επιστροφής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα γρήγορη, με την επιστροφή να καταβάλλεται ακόμη και μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, κυρίως όταν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι. Επισήμως, η διοίκηση προβλέπει ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση του ποσού είναι η δήλωση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Χωρίς δηλωμένο IBAN, η επιστροφή δεν μπορεί να καταβληθεί.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα στον ΕΝΦΙΑ ή σε άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, αυτό πιστώνεται στον φορολογούμενο.