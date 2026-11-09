Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου - iefimerida.gr

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά κυρίως τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 25/11 αναμένεται να πληρωθούν:

Οι συνταξιούχοι των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτοί όσο και μη μισθωτοί.

Η επόμενη φάση των πληρωμών αναμένεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, στην καταβολή αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΕΤΑΤ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ, και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.