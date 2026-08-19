Πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 2026 - iefimerida.gr

Περιθώριο μέχρι το τέλος Αυγούστου έχουν οι καταναλωτές που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις μειωμένες τιμές που παρέχουν οι θερινές εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους σε πιο προσιτές τιμές.



Κατά την περίοδο των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή, ώστε να γνωρίζουν το ποσό της μείωσης, η οποία πρέπει να ήταν διαθέσιμη μέχρι και 30 ημέρες πριν.

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Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθεται σε έκπτωση, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στη βιτρίνα.



Εκπτώσεις: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν και να συγκρίνουν την αρχική και την τελική τιμή ενός προϊόντος και δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στο ποσοστό έκπτωσης, αλλά να ελέγχουν την τελική τιμή ενός προϊόντος.

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Οι επιχειρήσεις, με τη σειρά τους, πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών πριν ολοκληρωθεί η αγορά.

Για ελαττωματικά προϊόντα, ο καταναλωτής προστατεύεται από τη νομοθεσία και μπορεί να ζητήσει τις προβλεπόμενες λύσεις, όπως επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.