Πότε πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ - iefimerida.gr

Την τελευταία μέρα του Αυγούστου αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα του

ΟΠΕΚΑ.



Την τελευταία μέρα του μήνα θα πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με τα χρήματα στα ΑΤΜ να εμφανίζονται από την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Η τελευταία ημέρα του μήνα είναι η Δευτέρα 31/8, όμως, όπως κάθε φορά, τα χρήματα καταβάλλονται το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Έτσι, η πληρωμή μεταφέρεται για την Παρασκευή 28/8, όπου τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ, ενώ από τη Δευτέρα στα γκισέ των τραπεζών.

Ποια επιδόματα θα πληρωθούν: