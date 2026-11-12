Πότε πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Νοέμβριο

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει στην καταβολή των επιδομάτων για τον Νοεμβρίου του 2026 θα προχωρήσει την Παρασκευή 27/11.

Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Όμως, όπως κάθε μήνα τα χρήματα θα πληρωθούν από την προηγούμενη το απόγευμα.

Αυτή τη φορά, η τελευταία εργάσιμη είναι η Παρασκευη 27/11, που σημαίνει ότι τότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι πληρωμές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Συγκεκριμένα, θα πληρωθούν:

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με ή χωρίς προπληρωμένη κάρτα)

Αναπηρικά

Επίδομα Ομογενών

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια

Ευάλωτοι Οφειλέτες

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.