Πότε πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Νοέμβριο

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.
Ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει στην καταβολή των επιδομάτων για τον Νοεμβρίου του 2026 θα προχωρήσει την Παρασκευή 27/11.
Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Όμως, όπως κάθε μήνα τα χρήματα θα πληρωθούν από την προηγούμενη το απόγευμα.
Αυτή τη φορά, η τελευταία εργάσιμη είναι η Παρασκευη 27/11, που σημαίνει ότι τότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Οι πληρωμές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Συγκεκριμένα, θα πληρωθούν:
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με ή χωρίς προπληρωμένη κάρτα)
- Αναπηρικά
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού.
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
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