Market Pass: Πότε πληρώνονται οι περίπου 190.000 δικαιούχοι - iefimerida.gr

Περίπου 190.000 νοικοκυριά αναμένεται να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας Market Pass.

Η πρώτη καταβολή σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα και για ορισμένους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, καθώς θα περιλαμβάνει αναδρομική ενίσχυση.

Το πρόγραμμα προβλέπει μέση μηνιαία επιδότηση περίπου 60 ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού.

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Η συχνότητα των καταβολών και ο ακριβής τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσω του Οδηγού Εφαρμογής, ο οποίος πρόκειται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Market Pass

Βασική κατηγορία δικαιούχων αποτελούν τα νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας.

Αναδρομική ενίσχυση προβλέπεται για νοικοκυριά που απέκτησαν δικαίωμα στο ΕΕΕ από 1/3/2024, είχαν επιλέξει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

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Παράλληλα, δυνατότητα συμμετοχής προβλέπεται και για άτομα ή νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας, ακόμη και αν δεν λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο δήμο, το οποίο θα τεκμηριώνει την ανάγκη κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών.

Για όσους λαμβάνουν ήδη ΕΕΕ και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση επισιτιστικής βοήθειας δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση.

Αντίθετα, όσοι δεν έχουν κάνει τη σχετική επιλογή θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται για την υποβολή ή την τροποποίηση της δήλωσής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να λάβουν αναδρομικά έως 1.000 ευρώ

Η πρώτη πληρωμή, που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει κοντά στα 1.000 ευρώ, αφορά κυρίως τα νοικοκυριά που δικαιούνται αναδρομική ενίσχυση από την 1η Μαρτίου 2024. Προϋπόθεση είναι να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια και να διατήρησαν χωρίς διακοπή την ιδιότητα του δικαιούχου του ΕΕΕ κατά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

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Το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους ούτε έχει καθοριστεί ως εγγυημένη η καταβολή 1.000 ευρώ. Η τελική αξία των vouchers θα εξαρτηθεί από το διάστημα για το οποίο προκύπτουν αναδρομικές ενισχύσεις, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τους ειδικότερους όρους εφαρμογής του προγράμματος.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά τα προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων με κουπόνια, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που έχουν ανάγκη.

Τα vouchers θα μπορούν να εξαργυρώνονται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας, σε επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στα προβλεπόμενα σημεία εξαργύρωσης περιλαμβάνονται σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, μικρά καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.

Για τις συναλλαγές στις λαϊκές αγορές προβλέπεται διαδικασία επιβεβαίωσης μέσω κωδικού μίας χρήσης, ο οποίος θα αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου.

Στόχος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η πρώτη ενίσχυση να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.