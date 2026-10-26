Πότε καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα Οκτωβρίου - iefimerida.gr

Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που ξεκίνησε για τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει η πληρωμή στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Στα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, για το οποία θα γίνουν οι πληρωμές, περιλαμβάνονται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πιο γνωστό παλαιότερα ως ΚΕΑ, το επίδομα στέγασης (ενοικίου), το επίδομα γέννησης, τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ομογενών και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη.